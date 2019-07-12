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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
12.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Yeni iPhone'ların ekranında çentik olmayacak

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Yeni iPhone'ların ekranında çentik olmayacak

Akıllı telefonların ön yüzünde yer alan ve kameranın konumlandırıldığı çentik, cihazdan cihaza şekil değiştirirken, bazı modellerde damla çentik, bazılarında ise düz çizgi şeklinde çentik kullanılıyor. 2021 yılında tanıtılması beklenen iPhone modellerinin ise tamamen çentiksiz olması bekleniyor.

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılacak iPhone serisinde çentiklerin iyice ufalacağını, 2021 model iPhone'larda ise çentiğin tamamen kaldırılacağını kaydetti. Böylece iPhone'lar ekranın tamamını kullanıcıya yansıtacak. Bu cihazlarda ekran çerçevesi de oldukça ince bir yapıda olacak. 

Diğer yandan ön kameranın iPhone'larda nasıl konumlandırılacağı ise merak konusu. Bugün için piyasada olan bazı amiral telefonlardaki gibi ön kamera kızaklı bir yapıya sahip olursa, kamera açıkken tepeden çıkacak, kullanılmadığında ise tepeden tekrar içeriye saklanacak. 

Ancak şimdilik ön kameranın yapısıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. 

Apple iPhone 11'e hazırlanıyor

Apple'ın çentiksiz telefonları bir yana, şirket Eylül ayında iPhone 11 ve iPhone 11 Max adında iki yeni telefonla geliyor. iPhone XR 2019 ise şirketin üçüncü yeni telefonu olabilir. Kendi merkezinde gerçekleştireceği etkinlikte dünyaya duyurulması beklenen yeni iPhone'lar, üç arka kamerayla gelecek ve beraberinde iOS 13'ü de getirecek.

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