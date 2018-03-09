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    Yeni iPhone'lardan 'çentik' kalkıyor!

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Dün bir Youtube kanalı tarafından ortaya çıkan iddia, iPhone X2'nin çentiksiz bir tasarıma sahip olacağı yönündeydi. Bir başka iddiaya göre ise Apple, 2019'da çentikli ekran yapısını bırakıp, tamamı ekran kaplı cihazlar üretecek.

    Apple, çentikli ekran yapısını iPhone X ile tanıtmıştı. Çentiğin, cihazda yer almasının sebebi ise Face ID'yi sağlayacak her nevi sensörün orada bulunması. Kullanıcılar, halen şirketin bu çentikli ekran yapısına ilk gün ki kadar tepkili. Dün de bir Youtube kanalı, yayınladığı videoda, iPhone X2 tasarımının çentiksiz olacağı ve iPhone 5'in gövde tasarımına sahip olacağını belirtiyordu.

    Yeni iPhonelardan çentik kalkıyor

    Bir endüstri temsilcisi, dün yaşanan bu olaydan hemen sonra şunları söyledi: "Apple, 2019 modellerinden başlayarak çentik tasarımından kurtulmaya ve ilgili şirketler ile görüşmeler yapmaya karar verdi. Görünüşe göre Apple yeni iPhone'larda çentiksiz tam ekran uygulamayı planlıyor." 

    Ortaya atılan bu iddialar, Apple tarafından teyit edilmiş değil. Ancak, raporda diğer belirtilenlere göre şirket, çentiğin ortadan kalkması ve bünyesinde bulundurduğu sensörlerin çentik olmadan da çalışması için bazı tedarik zincirleriyle anlaşmış.

    Etiketler: apple , iphone , çentik , face ıd
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