Yeni iPhone'lardan 'çentik' kalkıyor!

Apple, çentikli ekran yapısını iPhone X ile tanıtmıştı. Çentiğin, cihazda yer almasının sebebi ise Face ID'yi sağlayacak her nevi sensörün orada bulunması. Kullanıcılar, halen şirketin bu çentikli ekran yapısına ilk gün ki kadar tepkili. Dün de bir Youtube kanalı, yayınladığı videoda, iPhone X2 tasarımının çentiksiz olacağı ve iPhone 5'in gövde tasarımına sahip olacağını belirtiyordu.





Bir endüstri temsilcisi, dün yaşanan bu olaydan hemen sonra şunları söyledi: "Apple, 2019 modellerinden başlayarak çentik tasarımından kurtulmaya ve ilgili şirketler ile görüşmeler yapmaya karar verdi. Görünüşe göre Apple yeni iPhone'larda çentiksiz tam ekran uygulamayı planlıyor."

Ortaya atılan bu iddialar, Apple tarafından teyit edilmiş değil. Ancak, raporda diğer belirtilenlere göre şirket, çentiğin ortadan kalkması ve bünyesinde bulundurduğu sensörlerin çentik olmadan da çalışması için bazı tedarik zincirleriyle anlaşmış.