Yeni iPhone'larda artık o kablo olmayacak!
Bir analistin söylediğine göre Apple, telefonları ile birlikte gelen Lightning - 3.5 mm kulaklık adaptöründen 2018'in iPhone'ları için vazgeçebilir.
Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'tan kulaklık girişini kaldırmak gibi "cesur" bir adımı attığı tarihten beri firma, yeni telefon kutularına bu adaptörü eklemişti ve kullanıcıların telefonlarını şarj etmedikleri süre boyunca 3.5mm jaklı kablolu kulaklık kullanmaları mümkün olmuştu.
Ancak 2018'in iPhone'ları hakkında konuşan analist Blayne Curtis, bu yıl bir aparat sunulmasını ön görmediklerini söylüyor. Analist, bu düşünceyi destekleyen bir kanıt sunmuş değil ancak bu sonuca ulaşmalarına sebep olan bir bilgi ile karşılaştıkları bariz bir tahmin olarak görülebilir.
Pek çok analist Apple'ın iPhone üretim masraflarını düşürmek istediğini belirtiyor ve adaptörlerin iptal edilmesi hem masrafı düşürebilir, hem de fabrika üretim hatlarında rahatlık yaşatabilir.
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