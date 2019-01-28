Yeni iPad'ler yüzünüzü tanımayacak
Apple'ın bu yıl iPad serisine yeni modeller katması bekleniyor. Bu modellerden biri de muhtemel iPad Mini 5 olacak. Bu cihazlarla ilgili detaylı bilgiler internete sızmış değil; ancak Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre bu yıl tanıtılacak iPad modellerinde Face ID teknolojisi yer almayacak.
Apple, en yeni iPad'leri için çalışmalarını sürdürüyor; diğer yandan da bu iPad'lerle ilgili internete bilgiler sızmaya devam ediyor. Son iPad modellerinde Face ID teknolojisine yer veren şirketin bu teknolojiyi bu yıl duyuracağı iPad'lerde kullanmayacağının ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.
Yazılım geliştirici olan Steve Troughton-Smith, iOS 12.2 beta sürümünü test eden geliştiricilerden biri. Onun iddiasına göre Apple, iPad'lerde Touch ID'yi kullanmaya devam edecek. Böylece tabletlerin fiyatları daha makul seviyelerde olacak.
Aslında Apple'ın bu yıl bütçe dostu iPad tanıtacak olması, fiyatları düşük tutmak isteyen şirketin Face ID'den vazgeçmiş olabileceği tezini güçlendiriyor. Merak edilen bir diğer nokta da iPad Mini 5'e kalem desteğinin gelip gelmeyeceği. Eğer gelirse iPad Mini serisi de ilk kez kalem desteğine kavuşmuş olacak.
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