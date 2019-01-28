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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.01.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Yeni iPad'ler yüzünüzü tanımayacak

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Yeni iPad'ler yüzünüzü tanımayacak

Apple'ın bu yıl iPad serisine yeni modeller katması bekleniyor. Bu modellerden biri de muhtemel iPad Mini 5 olacak. Bu cihazlarla ilgili detaylı bilgiler internete sızmış değil; ancak Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre bu yıl tanıtılacak iPad modellerinde Face ID teknolojisi yer almayacak.

Apple, en yeni iPad'leri için çalışmalarını sürdürüyor; diğer yandan da bu iPad'lerle ilgili internete bilgiler sızmaya devam ediyor. Son iPad modellerinde Face ID teknolojisine yer veren şirketin bu teknolojiyi bu yıl duyuracağı iPad'lerde kullanmayacağının ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.

Yazılım geliştirici olan Steve Troughton-Smith, iOS 12.2 beta sürümünü test eden geliştiricilerden biri. Onun iddiasına göre Apple, iPad'lerde Touch ID'yi kullanmaya devam edecek. Böylece tabletlerin fiyatları daha makul seviyelerde olacak.

Aslında Apple'ın bu yıl bütçe dostu iPad tanıtacak olması, fiyatları düşük tutmak isteyen şirketin Face ID'den vazgeçmiş olabileceği tezini güçlendiriyor. Merak edilen bir diğer nokta da iPad Mini 5'e kalem desteğinin gelip gelmeyeceği. Eğer gelirse iPad Mini serisi de ilk kez kalem desteğine kavuşmuş olacak.

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