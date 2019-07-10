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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.07.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Yeni bir iPad geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...

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Yeni bir iPad geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil iPad'i, diğer tabletlerden ayıran önemli bir özelliği olacak. Böylece şirket, 2020 yılında en yeni teknolojiye adapte olabilen bir tablet ile kullanıcısının karşısına çıkacak. İşte o özellik...

Apple, 5G teknolojisini destekleyen ilk iPad'i için düğmeye bastı. 2020 yılında tanıtılması beklenen yeni nesil iPad'ler, böylece internete hiç olmadığı kadar hızlı erişim sağlarken, bir filmi izlemek veya tablete indirmek artık 'çocuk oyuncağı' olacak. Ancak yeni tabletin tek dikkat çeken özelliği 5G değil elbette.

Yeni iPad'in tıpkı Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi ekranı katlanabilen bir tasarımla gelme ihtimali de söz konusu. Ancak bu yüksek bir ihtimal değil; zira bu yıl başlarında Samsung ve Huawei'nin esnek ekranlı telefon girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, testlerde sıkıntı yaşamalarından dolayı bu cihazlarını satışa sunmaktan vazgeçmişlerdi. Bugün de halen bu ürünlerin ne zaman satışa çıkacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. 

Apple tarafına geldiğimizde ise ekranı katlanabilen bir iPad gerçekten de büyük bir yenilik olabilir; ancak şirketin 5G'yi yeni tabletinde kullanma ihtimali çok daha kuvvetle muhtemel ve esnek ekranlar için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek.

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