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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.01.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

"Yartu" ile veriler yurt içinde kalacak

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"Yartu" ile veriler yurt içinde kalacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerinin geliştirdiği, dosya depolama, ofis ve e-posta hizmetini tek bir arayüz üzerinden sunan Yartu, verilerin Türkiye'de kalmasına imkan tanıyor.

Proje ekibinden, NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Büyükyılmaz, AA muhabirine, TÜBİTAK desteğiyle projeye başladıklarını söyledi.

"Yartu" adını verdikleri veri depolama, ofis ve e-posta hizmeti sunan sistem üzerine 1,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Büyükyılmaz, şöyle konuştu:

"Şu anda kullanılan ürünlerin tamamı yabancı menşeili. Bunu kullandığımızda verilerimizi yurt dışına çıkartmış oluyoruz. 'Bunu nasıl önleriz, verilerimizi nasıl koruruz' diye bir TÜBİTAK projesi yazdık. TÜBİTAK desteğiyle ürünümüzü geliştirdik. Dosya depolama, ofis, e-posta hizmetlerini tek bir arayüz üzerinden sağlayabiliyoruz. Yabanacı rakiplerimizden farkımız, verilerimizi dışarıya taşımıyoruz. Kurumun kendine gidip ürünü kuruyoruz. Tüm veriler kurumun data merkezinde duruyor. Verilerinizin güvenliğini kendiniz sağlamış oluyorsunuz. Diğer ürünlerde kota, yükleme sınırı var, bu sınırları kaldırdık ayrıca diğerlerinden farkı, tek arayüz üzerinden tüm modüllere ulaşılabiliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı ücret ödemeye gerek kalmıyor."

Yartu, KSO ve NEÜ'de kullanılıyor

Büyükyılmaz, "Yartu" adını verdikleri internet tabanlı server platformunun Konya Sanayi Odası (KSO) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kullanılmaya başlandığını aktardı.

Proje danışmanı, NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken ise proje ekibinde bölümden 4 öğrencinin yer aldığını dile getirdi.

"Veriler; Amerika, Rusya ve Çin'deki şirketlerin elinde"

Veri depolama sistemlerinin yurt dışı kaynaklı olduğuna değinen Çıbıkdiken, şunları kaydetti:

"Veriler; Amerika, Rusya ve Çin'deki şirketlerin elinde bulunuyor. Bu firmalar, bunlarla bir sürü iş yapıyorlar hatta yapay zeka dediğimiz şeyin tamamı kendi elimizle yüklediğimiz verilerden oluşuyor. Bu hizmeti almak istiyorsanız, 'veriler sizde bulunmasın' deme şansınız yok. En büyük özelliğimiz, verilerimizi istediğimiz yerde tutabiliyoruz. Serverları kurum istediği yerde bulundurabilir."

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