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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.09.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Yarı saydam malzemeleri, yapay zeka ile modelleyecek

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Yarı saydam malzemeleri, yapay zeka ile modelleyecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Dr. Murat Kurt’un, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ‘1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi ile başvuran EÜ Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi Dr. Murat Kurt, destek almaya hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dr. Kurt’u ziyaret edip, projesiyle ilgili bilgi aldı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Disney Research, Los Angeles (DRLA) Araştırma Laboratuvarı’ndan Prof. Dr. Kenny Mitchell’in daveti üzerine yaptığı ziyaret sırasında, desteklenmeye değer görülen projesinin temellerini attığını kaydeden Dr. Kurt, dünyada daha önce böyle bir çalışmanın yapılmadığını dile getirdi.

'ÜRETİM OLMADAN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK'

Projenin tamamlanmasıyla yarı saydam malzemelerin yapay zeka kullanılarak üretim öncesinde bilgisayar ortamında görüntülenebileceğini vurgulayan Rektör Budak, "Bu önemli bir çalışma. Yapay zeka ve simülasyon kullanılarak, bir ürünü meydana getirmeden önce nasıl bir ürünün ortaya çıkacağını görebileceksiniz. Gerek bilgisayar mühendisliği bölümümüzde gerekse de uluslararası bilgisayar enstitümüzde ciddi bir atılım içindeyiz. Hocamızı tebrik ediyorum, dünyada ilk olacak bir çalışma içinde. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak maddi ve manevi hocamızın yanındayız" diye konuştu.

PATENT BAŞVURUSUNDA DA BUNULACAK

Projenin tamamlanmasının ardından uluslararası patent başvurusunda bulunulacağını da dile getiren Dr. Kurt, yarı saydam malzemelerin bilgisayar ortamında gerçekçi bir şekilde gösterimini sağlayacaklarını söyledi. Akademisyen Kurt, "İnsan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin bilgisayar ortamında gerçekçi bir şekilde gösterimi ve simülasyonu, animasyon, otomotiv, bilgisayar oyunları gibi birçok alanda kullanılıyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde hem daha gerçekçi hem de daha hızlı bir şekilde gösterim ve simülasyonları gerçekleştiriliyor. Uluslararası ölçekte düşünerek hazırladım projeyi. Yarı saydam malzemelerin genetik algoritmalarla, yapay sinir ağlarıyla ve derin öğrenmelerle şu ana kadar modellenmediğini tespit ettik. Patent araştırması yaptık ve şu ana kadar ulusal veya uluslararası ölçekte patent alınmadığını gözlemledik. Projemizin bir kısmı da geliştirdiğimiz algoritmayı bir ürüne dönüştürerek bunun da patentlenmesi üzerine. Bu konuda uluslararası bir patent almayı düşünüyoruz. Aslında projenin üç aşaması var. Birinci aşamasında genetik algoritmayla modellenmesi, ikinci aşamasında verinin derin öğrenmeyle modellenmesi ve üçüncü aşamasında ise bunun bir ürüne dönüştürülerek patentlenmesi üzerine" dedi.

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