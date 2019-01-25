Yapay zeka uçuruyor

Yakın zamanda yapay zekâ denemeleri yapılan bir yer de Heathrow Havalimanı oldu. Buraya seyahat edenler bilirler alanda sis nedeniyle sıkıntı yaşanır. Kule de 87 metre yüksekliği ile yılın büyük bölümünde pist temiz olsa bile bulutlarla çevrilidir. Günümüzde bu sorun kulenin radarı ve ILS sistemi ile aşılıyor. Ancak sisli havada rahat bir iniş sağlayan bu teknolojiler yine de bazı tedbirler dahilinde uygulanıyor. Kulenin Heathrow Havalimanı’na özel, uçak inişleri arasında ekstra zaman bırakması da bu tedbirlerden biri.

Fazladan 20 uçak daha inebilir

Hava trafik kontrolü yetkilileri aslında fazladan verilen bu süre olmasa 20 iniş daha yapılabileceğini belirtiyor. Bu sebeple, görüntüleri yorumlamayı ve uçakları izlemeyi öğrenen bir AI (Yapay zeka) sistemini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunun için de alanda çekim yapan, 20 adet ultra yüksek çözünürlüklü kamera kullanılıyor. Kullanılan sistem, bir uçak pisti terk ettiğinde, bir sonraki uçağın ne zaman iniş yapabileceğine karar vermeyi kolaylaştıran aynı zamanda denetleyici rolü üstleniyor. Sistemin güvenilirliğini sağlamak için bir yıl boyunca 50 bin uçağın hareketlerinin incelenmesi hedefleniyor.

Çok yoğun trafiği olan şehirlerin havalimanlarını idare etmek kolay bir iş değil bir de hava şartları üst düzey emniyet tedbirleri birleşince uçakların havada bekleme yahut yerde kalma süreleri uzuyor. Nerede beklerse beklesin bir uçağın zamanından geç kalkması sorun oluyor. Gecikmeler diğer uçuşları etkiliyor bu da alan vergisi problemleri, fazladan yakıt sarfiyatı gibi pek çok sebepten ötürü hem ekonomik olarak hem de yolcu konforu açısından olumsuz bir duruma neden oluyor. Yapay zekanın ise havaalanlarında kaybedilen bu zamanı minimuma indirmesi bekleniyor. Heathrow hava trafik yönetiminin başlattığı bu sitem başarılı olursa İngiltere'nin en büyük havaalanında kaybedilen zaman minimuma çekilebilecek. Doğal olarak sistemin başka ülkelerde de kullanılması söz konusu olabilecek.

Bu işleri de yapay zekaya emanet ettikten sonra bize de havacılara slot nedeniyle gecikme yaşamadıkları, rötarsız ve emniyetli uçuşlar dilemek düşüyor.





Serap TORUN

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