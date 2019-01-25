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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.01.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Yapay zeka uçuruyor

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Yapay zeka uçuruyor

Henüz insan beynini ve davranışlarımızın, seçimlerimizin altında yatan sebepleri tam olarak çözemediysek de kendi kurguladığımız yapay zekadan her alanda faydalanmaya çalışıyoruz. Gerçi Elon Musk ileride makinaların maymunu olmamak için insan zekasının da arttırılması gerektiği yönünde uyarılar yaptıysa da insanoğlu genellikle sorunla yüzleşince çare arıyor, biz şimdilik yapay zekayı her yere entegre etmekle meşgulüz.

Yakın zamanda yapay zekâ denemeleri yapılan bir yer de Heathrow Havalimanı oldu. Buraya seyahat edenler bilirler alanda sis nedeniyle sıkıntı yaşanır. Kule de 87 metre yüksekliği ile yılın büyük bölümünde pist temiz olsa bile bulutlarla çevrilidir. Günümüzde bu sorun kulenin radarı ve ILS sistemi ile aşılıyor. Ancak sisli havada rahat bir iniş sağlayan bu teknolojiler yine de bazı tedbirler dahilinde uygulanıyor. Kulenin Heathrow Havalimanı’na özel, uçak inişleri arasında ekstra zaman bırakması da bu tedbirlerden biri.

Fazladan 20 uçak daha inebilir

Hava trafik kontrolü yetkilileri aslında fazladan verilen bu süre olmasa 20 iniş daha yapılabileceğini belirtiyor. Bu sebeple, görüntüleri yorumlamayı ve uçakları izlemeyi öğrenen bir AI (Yapay zeka) sistemini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunun için de alanda çekim yapan, 20 adet ultra yüksek çözünürlüklü kamera kullanılıyor. Kullanılan sistem, bir uçak pisti terk ettiğinde, bir sonraki uçağın ne zaman iniş yapabileceğine karar vermeyi kolaylaştıran aynı zamanda denetleyici rolü üstleniyor. Sistemin güvenilirliğini sağlamak için bir yıl boyunca 50 bin uçağın hareketlerinin incelenmesi hedefleniyor.

Çok yoğun trafiği olan şehirlerin havalimanlarını idare etmek kolay bir iş değil bir de hava şartları üst düzey emniyet tedbirleri birleşince uçakların havada bekleme yahut yerde kalma süreleri uzuyor. Nerede beklerse beklesin bir uçağın zamanından geç kalkması sorun oluyor. Gecikmeler diğer uçuşları etkiliyor bu da alan vergisi problemleri, fazladan yakıt sarfiyatı gibi pek çok sebepten ötürü hem ekonomik olarak hem de yolcu konforu açısından olumsuz bir duruma neden oluyor. Yapay zekanın ise havaalanlarında kaybedilen bu zamanı minimuma indirmesi bekleniyor. Heathrow hava trafik yönetiminin başlattığı bu sitem başarılı olursa İngiltere'nin en büyük havaalanında kaybedilen zaman minimuma çekilebilecek. Doğal olarak sistemin başka ülkelerde de kullanılması söz konusu olabilecek.

Bu işleri de yapay zekaya emanet ettikten sonra bize de havacılara slot nedeniyle gecikme yaşamadıkları, rötarsız ve emniyetli uçuşlar dilemek düşüyor.


Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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