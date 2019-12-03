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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim Öztürk / Las Vegas
03.12.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Yapay zeka sayesinde doktor hastasına daha çok vakit ayıracak

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Yapay zeka sayesinde doktor hastasına daha çok vakit ayıracak
Fotoğraf: Alamy

Las Vegas'ta gerçekleştirilen Amazon Web Services (AWS) re:Invent etkinliği kapsamında duyurusu yapılan çözümlerden biri, hasta ile doktorun görüşmesini satır satır kaydedebilen ve sağlık sektöründeki 'jargona' hakim olan yapay zeka teknolojisi oldu. Doktor ile hasta ne konuşursa konuşsun büyük oranda doğru anlayan teknoloji, noktası ve virgülüne kadar konuşmaları çok iyi anlıyor ve kayıt tutuyor.

Yapay zeka teknolojisi hayatımızın hemen her alanına girmeye başladı. Genellikle kendimizi yapay zeka ile ilgili 'gelecekte insanları işsiz bırakacak' tartışmasının içinde buluyor olsak da, aynı zamanda pek çok iyi yönünü de görmemek mümkün değil. Son olarak Amazon'un Las Vegas'ta düzenlediği etkinlikte geliştirici ve basın mensuplarıyla paylaştığı Amazon Tıbbi Deşifre (Amazon Transcribe Medical) sistemi, yapay zekanın doktor ile hasta ilişkisine de el attığını gözler önüne serdi.

Yapay zeka sayesinde doktor hastasına daha çok vakit ayıracak

Doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak olan bu teknoloji, hasta ile doktorun görüşmesini dinliyor ve kayıt tutuyor. Ancak AWS tarafından ortaya konulan bu özel teknoloji öylesine iyi çalışıyor ki doktor ile hastanın görüşmelerini olabildiğince doğru anlıyor. Yapılan testlerde yapay zekanın yanılma payının oldukça az olduğuna dikkat çekilirken, kayıt altına alınan konuşmaların nokta ve virgülüne kadar doğru anlaşıldığına vurgu yapıldı.

AWS'den Matt Wood, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapay zekanın artık tıbbi dili anlayabildiğini söylerken, doktorların şüphe duymadan bu servisi kullanabileceğini kaydetti. Amaç ise, doktorun bilgisayar başında zaman kaybetmesini engellemek ve hasta ile görüşmesinde hastasına daha fazla odaklanıp daha fazla vakit ayırabilmesini sağlamak...

Amazon'un bu servisiyle ortaya çıkmasıyla Google ile Microsoft'un da bulunduğu bulut teknolojileri savaşlarında yeni bir cephe açıldığı ve savaşın giderek kızışacağı görülüyor. Her üç şirketin de anlık çeviri yapabilen yapay zeka uygulamaları bulunuyor. AWS ise sağlık alanında oldukça önemli bir ihtiyaca cevap veren teknolojisiyle ses getireceğe benziyor.

Elbette AWS her ne kadar bu ürünü ortaya koysa da, bazı tartışmalar da beraberinde gelecek. Bunda 'gizlilik' ilk sırada bulunuyor. Hastanın izni olmadan ses kaydının alınması ve işlenmesi gibi durumların yaşanması halinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

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