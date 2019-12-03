Yapay zeka sayesinde doktor hastasına daha çok vakit ayıracak

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Yapay zeka teknolojisi hayatımızın hemen her alanına girmeye başladı. Genellikle kendimizi yapay zeka ile ilgili 'gelecekte insanları işsiz bırakacak' tartışmasının içinde buluyor olsak da, aynı zamanda pek çok iyi yönünü de görmemek mümkün değil. Son olarak Amazon'un Las Vegas'ta düzenlediği etkinlikte geliştirici ve basın mensuplarıyla paylaştığı Amazon Tıbbi Deşifre (Amazon Transcribe Medical) sistemi, yapay zekanın doktor ile hasta ilişkisine de el attığını gözler önüne serdi.

Doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak olan bu teknoloji, hasta ile doktorun görüşmesini dinliyor ve kayıt tutuyor. Ancak AWS tarafından ortaya konulan bu özel teknoloji öylesine iyi çalışıyor ki doktor ile hastanın görüşmelerini olabildiğince doğru anlıyor. Yapılan testlerde yapay zekanın yanılma payının oldukça az olduğuna dikkat çekilirken, kayıt altına alınan konuşmaların nokta ve virgülüne kadar doğru anlaşıldığına vurgu yapıldı.

AWS'den Matt Wood, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapay zekanın artık tıbbi dili anlayabildiğini söylerken, doktorların şüphe duymadan bu servisi kullanabileceğini kaydetti. Amaç ise, doktorun bilgisayar başında zaman kaybetmesini engellemek ve hasta ile görüşmesinde hastasına daha fazla odaklanıp daha fazla vakit ayırabilmesini sağlamak...

Amazon'un bu servisiyle ortaya çıkmasıyla Google ile Microsoft'un da bulunduğu bulut teknolojileri savaşlarında yeni bir cephe açıldığı ve savaşın giderek kızışacağı görülüyor. Her üç şirketin de anlık çeviri yapabilen yapay zeka uygulamaları bulunuyor. AWS ise sağlık alanında oldukça önemli bir ihtiyaca cevap veren teknolojisiyle ses getireceğe benziyor.

Elbette AWS her ne kadar bu ürünü ortaya koysa da, bazı tartışmalar da beraberinde gelecek. Bunda 'gizlilik' ilk sırada bulunuyor. Hastanın izni olmadan ses kaydının alınması ve işlenmesi gibi durumların yaşanması halinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.