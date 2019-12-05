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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
05.12.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

"Yapay zekâ gelecekte daha çok hayatın içine girecek"

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"Yapay zekâ gelecekte daha çok hayatın içine girecek"

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi’nin (BİYAMER) düzenlediği “Yönetimde Yapay Zekâ Teknolojileri” konulu konferansta konuşan Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, yapay zekâ çalışmalarının topluma yansımalarının henüz çok erken döneminde olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da hayatın içerisine gireceğine dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) tarafından “Yönetimde Yapay Zekâ Teknolojileri” konulu konferans düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir’in davetli konuşmacı olduğu konferansta, “Cyberog-Siberorglar ve Tekinsizlik Vadisi’nde İnsan” başlığı altında Yapay Zeka Teknolojileri konuşuldu. Etkinliğe, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Kaya Bensghir, dinleyicilere yapay zekânın tarihsel gelişim süreci, temel boyutları, yönetim alanında getirdiği değişim dinamikleri, ülkelerin ulusal yapay zekâ stratejileri ve yapay zekâ ile birlikte doğan fırsatlar ve tehditler konularında bilgiler verdi.

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETME POTANSİYELİ VAR

Prof. Dr. Bensghir, yapay zekânın Bilgisayar Mühendisliği, Felsefe, Matematik, Psikoloji, Biyoloji, Yönetim ve Dil Bilimi gibi farklı disiplinlerde multi-disipliner olarak çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Bensghir, yapay zekânın öğrenme, mantık yürütme ve kendini uyarlayabilme gibi özellikleri olduğunu anlatarak, yapay zekâ çalışmalarının topluma yansımalarının henüz çok erken döneminde olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da hayatın içerisine gireceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bensghir, bunun kamu yönetiminde çeşitli reformlar ve çeşitli yasal düzenlemeler gerektireceğini de belirtti.

Yapay Zekâ teknolojilerinin toplumsal sorunlara çözüm üretmede ve bilgi ekonomisinde değer üretmede ciddi bir potansiyele sahip olduklarına değinen Prof. Dr. Kaya Bensghir, ülkelerin ulusal yapay zekâ stratejileri geliştirmelerinin öneminin altını çizdi. Yapay zekânın bazı fırsat ve riskleri bir arada barındırdığını açıklayan Prof. Dr. Bensghir, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin, AB ülkeleri, OECD ülkeleri ve Türkiye’deki yapay zekâ çalışmaları konusunda da bilgiler paylaştı. Konuşmasında yapay zekâ çalışmalarındaki güncel gelişmelere de değinen Prof. Dr. Bensghir, dinleyicilere insanın kendisine benzer robot gibi nesneler karşısında verdiği duygusal tepkileri anlamada bir çerçeve sunan “Tekinsizlik Vadisi” kavramını da dinleyicilere geleceğin iş yaşamında görev alacak “siber organizmaları” ve “dijital ikiz” kavramını tanıttı.

YAPAY ZEKA İNSANLIĞA UYUMLU HALE GETİRİLECEK

Prof. Dr. Bensghir, konferansın sonuçlar kısmında ise insanlığın kendisini yapay zekâya, yapay zekâyı da kendisine uyumlu hale getirebilecek plan ve stratejilere, yapay zekâ konusunda etik ve hukuk, yönetim ve organizasyon alanlarında yeni yaklaşım ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Konferans sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir’e, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından teşekkür plaketi verildi.

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