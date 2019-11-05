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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.11.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Yandex’in Akıllı Asistanı 'Alisa' artık Türkiye’de

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Yandex’in Akıllı Asistanı 'Alisa' artık Türkiye’de

Yandex Navigasyon, Türkiye’nin akıllı asistan özelliğine sahip ilk navigasyon/trafik uygulaması oldu.

2013 yılında Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, sunduğu hizmeti yapay zekâ teknolojisiyle zenginleştiren ve daha farklı bir boyuta çıkaran bir ilke imza atıyor. Yandex Navigasyon Akıllı Asistan Alisa’yı Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor.

Yeni bir navigasyon deneyimi

Yandex Navigasyon kullanıcılarının hayatına büyük kolaylık ve renk katacak Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan yer alıyor. Alisa’nın pek çok yeteneği bulunuyor. Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Kullanıcıların keşfettikçe vazgeçemeyeceği bu özellikler arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor. 

Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa'ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Alisa ile sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmek yeterli oluyor. Yoğun trafik anlarında ya da uzun yol gidilen seyahatlerde kullanıcılar Alisa ile sohbet edebiliyor.

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