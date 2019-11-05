Yandex’in Akıllı Asistanı 'Alisa' artık Türkiye’de
Yandex Navigasyon, Türkiye’nin akıllı asistan özelliğine sahip ilk navigasyon/trafik uygulaması oldu.
2013 yılında Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, sunduğu hizmeti yapay zekâ teknolojisiyle zenginleştiren ve daha farklı bir boyuta çıkaran bir ilke imza atıyor. Yandex Navigasyon Akıllı Asistan Alisa’yı Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor.
Yeni bir navigasyon deneyimi
Yandex Navigasyon kullanıcılarının hayatına büyük kolaylık ve renk katacak Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan yer alıyor. Alisa’nın pek çok yeteneği bulunuyor. Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Kullanıcıların keşfettikçe vazgeçemeyeceği bu özellikler arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor.
Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa'ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Alisa ile sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmek yeterli oluyor. Yoğun trafik anlarında ya da uzun yol gidilen seyahatlerde kullanıcılar Alisa ile sohbet edebiliyor.
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