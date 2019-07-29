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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Yandex, şimdi de nöbetçi eczaneleri gösterecek

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Yandex, şimdi de nöbetçi eczaneleri gösterecek

Yandex Navigasyon’a daha önce nöbetçi eczaneler özelliğini ekleyen Yandex, bu kez nöbetçi eczaneler hizmetinin kapsamını genişletiyor. Şirket, ilgi gören bu özelliği navigasyon dışına da taşıyarak bir internet sitesi oluşturdu.

Yandex, söz konusu özelliğini, navigasyon ile birlikte farklı bir platforma da taşıyarak daha çok kişiye kaliteli hizmetle fayda sağlamayı amaçlıyor. Yandex Navigasyon uygulaması içerisinde, ilk aşamada Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerinde başlayan daha sonra 33 şehirde daha hayata geçerek toplam 39 şehirde aktif durumda olan nöbetçi eczane bilgileri, artık özel bir internet sitesi ile de kullanıcılara ulaşıyor. Yandex Navigasyon kullanıcısı olsun ya da olmasın isteyen herkes giriş yapması gerekmeden, kullanıcı bilgisi vermeden en yakındaki nöbetçi eczanelere, yandexnobetcieczane.com adresinden ulaşabiliyor. 

39 ilin nöbetçi eczane bilgileri yer alıyor

Kullanıcılar, site üzerinden bulundukları ili ve ilçeyi seçerek, nöbetçi eczaneleri haritada görüntüleyebiliyor. Seçilen nöbetçi eczanenin üzerine tıklayan kullanıcılar, eczanenin telefon, adres bilgilerine erişebiliyor ve eczane lokasyonuna hemen rota oluşturabiliyor. 

Söz konusu internet sitesinden 39 ilin nöbetçi eczanelerine ulaşmak mümkün. Listede şu iller yer alıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, Karaman, Mardin, Amasya, Bilecik, Uşak, Yalova, Çanakkale, Edirne, Aydın, Bartın, Samsun, Bayburt, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bolu, Eskişehir, Muğla, Konya, Afyon, Denizli, Düzce, Kayseri, Isparta, Burdur. 

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