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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Yandex, harita servislerini kurumlara açıyor

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Yandex, harita servislerini kurumlara açıyor

Yandex, harita alanındaki birikimi, deneyimi ve teknolojisiyle firmaların harita ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir iş koluna adım attı. Yandex, harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumların web, mobil veya intranet servisleri için “Yandex Haritalar API Teknolojileri” hizmetini kullanıma sunmaya başladı. Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri sunabiliyor, “geocoding”, “distance matrix” gibi ileri çözümlerden de faydalanabiliyor.

Navigasyon ve harita uzmanı Yandex, Türkiye pazarına yeni sunduğu “Haritalar API Teknolojileri” hizmeti sayesinde özellikle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların bütün harita ihtiyaçlarına 360 derece bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

API (Application Programming Interface) adı verilen uygulama programlama arayüzü ile Yandex Haritalar’ın kurumların web veya mobil sistemleriyle entegre olmasını sağlıyor. Harita alt yapısına ihtiyacı bulunan firmalar, Yandex Haritalar API’sini web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre edebildiği gibi haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu gibi hizmetleri de hemen ve uygun fiyatlar ile kullanmaya başlayabiliyor. Coğrafi koordinatların adres çözümlemesini sağlayan "geocoding" özelliği veya varış noktası kombinasyonlarının yapılabildiği "distance matrix" gibi ileri çözümler de Yandex Haritalar API’si ile sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt şunları söyledi: “Yandex’in Türkiye’de gösterdiği başarıyı B2B (business to business) alanına da taşımaya kararlıyız. Yeni oluşturduğumuz iş geliştirme birimiyle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik, hızlı tüketim gibi harita servislerine ihtiyaç duyan birçok sektöre hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

Milyonlarca kullanıcı haritaya katkı sağlıyor

“Yandex Haritalar API Teknolojileri” ile firmalar yaklaşık 15 milyon adres noktası ile Türkiye'nin en kapsamlı veri tabanından yararlanma ayrıcalığını elde ediyor. Yandex Haritalar’da ayrıca, 1 milyon km yol ağı ve 3 milyon kurum (POI) bilgisi ile benzersiz bir içerik bulunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarının gücü, harita alt yapısını daha da zenginleştiriyor. Yandex Navigasyon’un Türkiye'deki 4 milyon kullanıcısı sayesinde, Yandex Haritalar’ın lokasyon veritabanı kullanıcılar tarafından her gün güncelleniyor.

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