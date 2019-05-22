Yandex, harita servislerini kurumlara açıyor
Yandex, harita alanındaki birikimi, deneyimi ve teknolojisiyle firmaların harita ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir iş koluna adım attı. Yandex, harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumların web, mobil veya intranet servisleri için “Yandex Haritalar API Teknolojileri” hizmetini kullanıma sunmaya başladı. Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri sunabiliyor, “geocoding”, “distance matrix” gibi ileri çözümlerden de faydalanabiliyor.
Navigasyon ve harita uzmanı Yandex, Türkiye pazarına yeni sunduğu “Haritalar API Teknolojileri” hizmeti sayesinde özellikle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların bütün harita ihtiyaçlarına 360 derece bir çözüm getirmeyi hedefliyor.
API (Application Programming Interface) adı verilen uygulama programlama arayüzü ile Yandex Haritalar’ın kurumların web veya mobil sistemleriyle entegre olmasını sağlıyor. Harita alt yapısına ihtiyacı bulunan firmalar, Yandex Haritalar API’sini web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre edebildiği gibi haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu gibi hizmetleri de hemen ve uygun fiyatlar ile kullanmaya başlayabiliyor. Coğrafi koordinatların adres çözümlemesini sağlayan "geocoding" özelliği veya varış noktası kombinasyonlarının yapılabildiği "distance matrix" gibi ileri çözümler de Yandex Haritalar API’si ile sunulan hizmetler arasında yer alıyor.
Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt şunları söyledi: “Yandex’in Türkiye’de gösterdiği başarıyı B2B (business to business) alanına da taşımaya kararlıyız. Yeni oluşturduğumuz iş geliştirme birimiyle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik, hızlı tüketim gibi harita servislerine ihtiyaç duyan birçok sektöre hizmet vermeyi hedefliyoruz.”
Milyonlarca kullanıcı haritaya katkı sağlıyor
“Yandex Haritalar API Teknolojileri” ile firmalar yaklaşık 15 milyon adres noktası ile Türkiye'nin en kapsamlı veri tabanından yararlanma ayrıcalığını elde ediyor. Yandex Haritalar’da ayrıca, 1 milyon km yol ağı ve 3 milyon kurum (POI) bilgisi ile benzersiz bir içerik bulunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarının gücü, harita alt yapısını daha da zenginleştiriyor. Yandex Navigasyon’un Türkiye'deki 4 milyon kullanıcısı sayesinde, Yandex Haritalar’ın lokasyon veritabanı kullanıcılar tarafından her gün güncelleniyor.
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