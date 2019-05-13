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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.05.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

"Yakın zamanda uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum"

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"Yakın zamanda uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, çok yakın bir zamanda uzay madenciliğinin yapılabileceğini düşünmediğini söyledi.

Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesince belediyenin sanat galerisinde düzenlenen programda uzay araştırmaları konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Yıldız, yaşam koşulları daha da kötüleştirilmediği takdirde dünyanın maksimum yaşam süresinin 5 milyar yıl olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Yıldız, "Yıldızlar nasıl oluşuyor, gezegenler nasıl oluşuyor, bunların içerisinde neler mevcut, dünyadaki sular nasıl meydana geliyor, gibi soruların araştırmalarını yapıyoruz. Güneş sistemimizde ve hayatın içinde aslında merak ettiğimiz birçok şeyi NASA'da araştırıp öğrenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Yıldız'a "Uzay madenciliği konusunu merak ediyorum. Diyelim ki bazı gezegenlerde bizde kıymetli olan altın gibi elementler varsa bütün dünyadaki eko-sistemi etkileyebilir. Eğer o madenler dünyaya gelirse böyle bir ihtimali nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Yıldız, "İhtimal var. Uzay madenciliği meselesi yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Basın yoluyla bu duyurulmaya da başladı. Çok yakın bir zaman içerisinde uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum. Asteroide gidecek aracı tasarlamak ve oraya gidip araştırma yapmak çok uzun sürecek bir durum. Bunun dışında madeni bulup bunu dünyaya getirmek de çok uzun sürecek bir konu." dedi.

Dr. Umut Yıldız, gençlere içlerindeki uzay aşkını hiç kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Etkinlik, Umut Yıldız'a çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

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