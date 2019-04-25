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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Xiaomi'nin sürpriz telefonu ortaya çıktı!

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Xiaomi'nin sürpriz telefonu ortaya çıktı!

Xiaomi, telefon pazarını hareketlendiren markalardan biri ve özellikle fiyat/performans telefonlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran bir marka. Diğer yandan sık sık telefonlarını yenileyen şirket, bu kez Redmi markası altında yeni sürpriz telefonunun duyurusunu yaptı. İşte karşınızda Redmi Y3...

Geçtiğimiz günlerde hem kablosuz ütüsünü hem de duvar kağıdı görünümlü televizyonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkan Xiaomi, bu kez Redmi markasına yeni bir telefon ekledi. Redmi Y3, 6.26 inç'lik bir ekranla geliyor. Ekranın üzerinde bulunan çentik içerisinde yapay zeka teknolojisi bulunuyor ve sahne algılama özelliğini kullanıyor. 80 derece görüş açısına sahip olmasının yanı sıra kamera, 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 

Xiaominin sürpriz telefonu ortaya çıktı

3 GB / 4 GB RAM seçenekleri sunan ve depolama tarafında ise 32 GB / 64 GB kapasite seçenekleriyle gelen Redmi Y3, Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden gücünü alıyor. Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise ikili kamera kurulumu dikkat çekiyor. 12 MP çözünürlüğünde ana kamerayla birlikte 2 MP çözünürlüğünde derinlik algılama için kullanılan bir kamera daha yer alıyor.

Xiaomi bu kez kablosuz ütüsünü ortaya çıkardı
Xiaomi bu kez kablosuz ütüsünü ortaya çıkardı

Cihazın parmak izi tarayıcısı ise hemen yan tarafında bulunuyor. Gorilla Glass 5 cam teknolojisi sayesinde ekranı darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda olan Redmi Y3'ün dahili hafızası yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile toplam hafızanın 512 GB'a yükseltilebilmesi de mümün. 

4000 mAh batarya ile gelen ve 10W şarj teknolojisini destekleyen Redmi Y3, 3.5 mm kulaklık girişini de üzerinde barındırıyor. 

Xiaomiden kötü haber geldi Bu telefonu kullanıyorsanız...
Xiaomi'den kötü haber geldi! Bu telefonu kullanıyorsanız...

Kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renkte kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Redmi Y3'ün fiyatı ise 145 dolar olarak belirlenmiş durumda. 

Ön kamerası gizli telefon: Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi’nin bu yeni telefonunda en dikkat çeken özellik sürgüyü açtığınızda ön kameraları kullanabiliyor olmanız...Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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