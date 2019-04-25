Xiaomi'nin sürpriz telefonu ortaya çıktı!
Xiaomi, telefon pazarını hareketlendiren markalardan biri ve özellikle fiyat/performans telefonlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran bir marka. Diğer yandan sık sık telefonlarını yenileyen şirket, bu kez Redmi markası altında yeni sürpriz telefonunun duyurusunu yaptı. İşte karşınızda Redmi Y3...
Geçtiğimiz günlerde hem kablosuz ütüsünü hem de duvar kağıdı görünümlü televizyonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkan Xiaomi, bu kez Redmi markasına yeni bir telefon ekledi. Redmi Y3, 6.26 inç'lik bir ekranla geliyor. Ekranın üzerinde bulunan çentik içerisinde yapay zeka teknolojisi bulunuyor ve sahne algılama özelliğini kullanıyor. 80 derece görüş açısına sahip olmasının yanı sıra kamera, 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.
3 GB / 4 GB RAM seçenekleri sunan ve depolama tarafında ise 32 GB / 64 GB kapasite seçenekleriyle gelen Redmi Y3, Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden gücünü alıyor. Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise ikili kamera kurulumu dikkat çekiyor. 12 MP çözünürlüğünde ana kamerayla birlikte 2 MP çözünürlüğünde derinlik algılama için kullanılan bir kamera daha yer alıyor.
Cihazın parmak izi tarayıcısı ise hemen yan tarafında bulunuyor. Gorilla Glass 5 cam teknolojisi sayesinde ekranı darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda olan Redmi Y3'ün dahili hafızası yeterli gelmezse, microSD kart desteği ile toplam hafızanın 512 GB'a yükseltilebilmesi de mümün.
4000 mAh batarya ile gelen ve 10W şarj teknolojisini destekleyen Redmi Y3, 3.5 mm kulaklık girişini de üzerinde barındırıyor.
Kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renkte kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Redmi Y3'ün fiyatı ise 145 dolar olarak belirlenmiş durumda.
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