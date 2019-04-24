Xiaomi bu kez kablosuz ütüsünü ortaya çıkardı
Buzdolabından televizyona, telefondan hoparlöre ürün yelpazesi hayli geniş olan Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, şimdi de Lofans Cordless Steam Iron adında kablosuz ütüsünün duyurusunu yaptı.
Xiaomi, telefonlarıyla olduğu kadar akıllı ev sistemleri, akıllı bileklik ve akıllı atkı gibi farklı ürünleriyle de öne çıkıyor. Son olarak Çinli şirket ilginç bir ürüne imzasını atarak kablosuz ütü modelini tanıttı.
Lofans Cordless Steam Iron adındaki ütünün hemen arkasında kablosuz şarj standı bulunuyor. Bu stand iki dakikalık ütü yapabilecek kadar bataryayı doldurma imkanı sunuyor. Tuş sayesinde stand üzerinden ayrılan ütü kablolu olarak da kullanılabiliyor.
Kablolu ütülere göre daha hızlı özelliklere sahip olan model 200W enerji harcıyor. 280 ml su tankıyla gelen ütü, 35 saniye içerisinde hem ütüyü hem de su tankını ısıtabiliyor. Alüminyum çerçeve ve seramik kaplama ve iyon kaplama olmak üzere 3 farklı kullanım modu bulunuyor.
Rakiplerine göre uygun fiyatıyla dikkat çeken Lofans Cordless Steam Iron 30 dolara satışa çıktı.
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