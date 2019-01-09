Xiaomi'den AirPods'a rakip: İşte karşınızda AirDots Pro!
Çin teknoloji pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, sadece yeni telefonlarıyla değil, artık kulaklıklarıyla ses getirmeyi planlıyor. Apple'ın geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü AirPods ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Xiaomi Airdots Pro, kablo karmaşasını kulaklıklarda ortadan kaldırıyor.
Xiaomi'nin tasarımı olduğu kadar isminin de AirPods'a hayli benzediği yeni kulaklığı AirDots Pro tanıtıldı. 5.8 gram ağırlığında her bir kulaklık bir yana, şarj kutusuyla birlikte toplamda 58 gram ağırlığında. Hızlı şarj desteği sayesinde 1 saatte tamamen bataryası şarj olabilen Airdots Pro, ayrıca 10 dakika şarj olduğunda da kullanıcıların 70 dakika boyunca bu kulaklıkları kullanabilmesine olanak veriyor.
Android, iOS ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilen Xiaomi Airdots Pro, ayrıca aktif gürültü engelleme özelliğini de (Noise Cancelling) üzerinde bulunduruyor.
Bluetooth 4.2 teknolojisini kullanan ve aynı zamanda su geçirmezlik sertifikasına da sahip olan ürünün fiyatı ise 60 dolar. Ürünün ne zaman Türkiye'de satışa sunulacağı bilinmiyor; ancak Apple AirPods'un çok daha ucuza bir alternatifi olarak görülebilir.
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