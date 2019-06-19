Xiaomi Mi Band 4 Türkiye'ye geldi! Fiyatı ise...
Çinli Xiaomi, Türkiye'de gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni telefonu Xiaomi Mi 9T ile birlikte bir de Mi Band 4 isimli yeni akıllı bilekliğini tanıttı. İşte Mi Band 4'ün özellikleri ve fiyatı...
Xiaomi'nin kullanıcılardan ilgi gören akıllı bileklik serisi Mi Band'a yeni bir üye daha eklendi. Bir süredir hakkında bilgiler internete sızan Mi Band 4, şirketin geliştirdiği en yeni akıllı bileklik ve bir dizi yeni özelliği de beraberinde getiriyor. 0.95 inç'lik ekranıyla gelen ve 240x240 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelen cihaz, artık SMS ve WhatsApp mesajlarının da okunabilmesini sağlıyor. Bir diğer artı özellik ise müzik çalarken Mi Band 4'ü kullanarak parça değiştirmenizin artık mümkün olması.
Altı eksenli bir sensörle donatılan Xiaomi Mi Band 4, böylelikle kullanıcıların biisklete binme, koşma ve yüzme gibi çeşitli aktivitelerini kolayca algılıyor ve ona göre ölçümleme yapabiliyor.
Mi Band 3 ile kıyaslandığında nispeten biraz daha büyük bir yapıda olan Xiaomi Mi Band 4, 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Cihazda 135 mAh batarya bulunuyor ve tek şarjda 20 güne kadar batarya ömrü sunması ise cihazın bir diğer öne çıkan özelliği.
Bluetooth 5.0 desteği, bağlanabilirlik konusunda cihazı yeni bir seviyeye çıkarken, özellikle renkli ekran ile birlikte akıllı bileklik farklı saat arayüzleri de sunuyor.
Temmuz ayında satışına başlanacak olan Xiaomi Mi Band 4'ün fiyatı ise 299 TL oldu.
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