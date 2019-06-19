Xiaomi Mi Band 4 Türkiye'ye geldi! Fiyatı ise...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi Band 4 Türkiye'ye geldi! Fiyatı ise...
GeriTeknoloji Xiaomi Mi Band 4 Türkiye'ye geldi! Fiyatı ise...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.06.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 4 Türkiye'ye geldi! Fiyatı ise...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Mi Band 4 Türkiye'ye geldi! Fiyatı ise...

Çinli Xiaomi, Türkiye'de gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni telefonu Xiaomi Mi 9T ile birlikte bir de Mi Band 4 isimli yeni akıllı bilekliğini tanıttı. İşte Mi Band 4'ün özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi'nin kullanıcılardan ilgi gören akıllı bileklik serisi Mi Band'a yeni bir üye daha eklendi. Bir süredir hakkında bilgiler internete sızan Mi Band 4, şirketin geliştirdiği en yeni akıllı bileklik ve bir dizi yeni özelliği de beraberinde getiriyor. 0.95 inç'lik ekranıyla gelen ve 240x240 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelen cihaz, artık SMS ve WhatsApp mesajlarının da okunabilmesini sağlıyor. Bir diğer artı özellik ise müzik çalarken Mi Band 4'ü kullanarak parça değiştirmenizin artık mümkün olması.

Altı eksenli bir sensörle donatılan Xiaomi Mi Band 4, böylelikle kullanıcıların biisklete binme, koşma ve yüzme gibi çeşitli aktivitelerini kolayca algılıyor ve ona göre ölçümleme yapabiliyor. 

Xiaomi Mi Band 4 Türkiyeye geldi Fiyatı ise...

Mi Band 3 ile kıyaslandığında nispeten biraz daha büyük bir yapıda olan Xiaomi Mi Band 4, 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Cihazda 135 mAh batarya bulunuyor ve tek şarjda 20 güne kadar batarya ömrü sunması ise cihazın bir diğer öne çıkan özelliği. 

Xiaomi Mi 9T Türkiyede İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı
Xiaomi Mi 9T Türkiye'de! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Bluetooth 5.0 desteği, bağlanabilirlik konusunda cihazı yeni bir seviyeye çıkarken, özellikle renkli ekran ile birlikte akıllı bileklik farklı saat arayüzleri de sunuyor.

Temmuz ayında satışına başlanacak olan Xiaomi Mi Band 4'ün fiyatı ise 299 TL oldu. 

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?