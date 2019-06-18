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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
18.06.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9T Türkiye'de! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

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Xiaomi Mi 9T Türkiye'de! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Xiaomi, yeni telefonlarından Xiaomi Mi 9T'yi bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikte Türkiye'ye getirdi. Şirketin Türkiye'de satılacak en üst seviye telefonu olma özelliğini taşıyan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye pazarında daha da aktif rol almak için yeni ürünlerini geciktirmeden Türkiye pazarında kullanıcılarıyla buluşturmaya çalışıyor. Son olarak şirket Xiaomi Mi 9T ve Mi Band 4 isimli akıllı bilekliğinin duyurusunu yaptı. Xiaomi Mi 9'un bir üst seviyesi olan cihaz, şirketin hayli güvendiği bir model. Şimdi isterseniz cihazın özelliklerine yakından bakalım:

6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde. Cihazın ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor. Yani çentikli ekranlara Xiaomi bu modelle veda ediyor. Peki ön kamera nerede?

Ön kamera, cihazın hemen tepesinde, özel bir mekanizma aracılığıyla açılıyor. Siz ön kamerayı telefondan açtığınız anda mekanizma devreye giriyor ve ön kamera tepeden çıkıyor. Ancak 1 saniyenin de altında bir sürede olduğundan ön kameranın açılış performansından yana şikayet etme durumunuz olmuyor.

Ön kamerayla işiniz bittiğinde ise kamera tekrar eski yuvasına geri dönüyor. Ön kameranın aç/kapa mekanizmasının ne kadar dayanıklı bir yapıda olduğu ise merak konusu. Xiaomi'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, cihazın kapsamlı bir dizi testten geçtiği ve 300 bin kez aç/kapa yapılabildiği kaydedildi. Bunu ortalamaya vuran şirket, bir kullanıcının günde 100 kez ön kamerayı açması halinde 8 yıl boyunca kamera mekanizmasının dayanıklı bir yapıda olduğunu vurguladı.

Xiaomi Mi 9T Türkiyede İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9T, 6 GB RAM'le geliyor. Depolama seçenekleri ise 64 GB ve 128 GB.

Cihazın arka yüzünde 3 kamera bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde f/1.75 diyafram değerine sahip. Ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı lens eşlik ederken, üçüncü kamera ise 8 MP çözünürlüğünde telefoto lens kullanıyor.

4000 mAh bataryadan enerjisini alan Xiaomi Mi 9T, 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemi ve MIUI 10 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkan cihazın en merak edilen noktası ise elbette fiyatı. Genel olarak düşük fiyat politikasını izleyen Xiaomi, bu modellerde de bu politikasından vazgeçmemiş.

Temmuz ayında satışa sunulacak olan 6 GB RAM + 64 GB hafızalı Xiaomi Mi 9T fiyatı 3799 TL olurken, 128 GB'lık modelde bu fiyat 3999 TL.

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