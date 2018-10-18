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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Wolfteam’de 1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 20 Ekim’de

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Wolfteam’de 1907 Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 20 Ekim’de

FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen, ASUS Wolfteam Ligi’nin 2’nci ayağı olan Kırmızı Sezon’da derbi heyecanı 20 Ekim 2018 tarihinde 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Esports takımları arasında yaşanacak. İki takım da zirve için mücadele edecek.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Ligi’nin 2’nci ayağı olan Kırmızı Sezon’da derbi heyecanı yaşanacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports takımları 20 Ekim 2018 tarihinde saat 18:00’de karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Sezon’da henüz mağlubiyeti bulunmayan ve 10 puanla zirveyi paylaşan iki takım, bu turnuvada eşitliği bozup birinciliği elde etmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları

ASUS Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü Wolfteam espor takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Crew Esports, Dark Passage ve Ice Warrios takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergiliyor.

3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUS Wolfteam Ligi’nin yanı sıra, her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor.

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