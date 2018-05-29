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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
29.05.2018 - 06:30, Son Güncelleme:

Windows Defender gerçekten de işe yarıyor mu?

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Windows Defender gerçekten de işe yarıyor mu?

Microsoft'un kendi güvenlik yazılımını destekleyip, övmesi şaşırtıcı bir hareket değil. Firmanın bunu körü körüne yapmadığını da biliyoruz. Örneğin Windows Defender, geçen sene ciddi bir dijital para madenciliği saldırısını engellemişti.

Bu defaki övgüsünde Microsoft, Windows Defender'ın şu anki güvenlik seviyesini gözler önüne seren bazı istatistikler paylaştı. Bağımsız test firması Av-Test'in Ocak - Şubat 2018 verileri, Windows Defender'ın çoğu güvenlik tehdidini savuşturabildiğini gösterdi. Rapora göre Windows Defender Antivirus, "Koruma" alanında sürekli olarak yüksek puanlar tutturmayı başardı. Bunun yanında yazılımın Kullanılabilirlik (yanlış pozitif) alanında elde ettiği puan 5,5/6,0 oldu.

Windows Defender Antivirus, performans alanında da 5,5/6,0 puan elde ederek birçok rakibini arkasında bıraktı. Microsoft, bu performans puanının, yazılımı optimize etmek üzere yapılan yatırımları yansıttığını söylüyor.

chip.com.tr'nin haberine göre Microsoft, bu testlerin Windows Defender'ın sadece antivirüs özelliklerini test ettiğini, tam bir test için Windows Defender ATP'nin de hesaba katılmasının gerektiğini belirtti. Windows Defender'ın testlerde iki bin test örneğinden sadece ikisini kaçırdığını da söyleyelim. Bu ardan kaçan örnekler, testler Windows Defender ATP ile yapıldığında SmartScreen, Application Control ve Application Guard gibi bileşenlere takıldılar.

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