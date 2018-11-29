Windows 7 yolun sonuna geldi
Microsoft cephesinden beklenen üzücü haber sonunda geldi. Yaşanılan gelişme ile birlikte efsanevi Windows 7‘ye ne zaman veda edeceğimiz ve ne zamana kadar yazılım desteği sunulacağı resmi olarak açıklandı.
2009 yılından bu yana hizmetini sürdüren Windows 7 yapılan açıklamanın ardından tarihe karışacak. 14 ay içerisinde Windows 7 üzerinden desteğini çekecek olan Microsoft, kullanıcılarını Windows 10'a yönlendiriyor.
Daha önceki sürümlerde XP'den Windows 8'e geçmek isteyen kullanıcılar için yüzde 15'lik indirim uygulanmıştı. 1.5 sene içerisinde veda edeceğimiz işletim sistemi 14 Ocak 2020'den itibaren güncelleme almayacak.
Windows XP üzerinde yapılan stratejiye bakacak olursak, Microsoft'un güncellemeleri her ay daha da uzatması bekleniyor. Gelecek olan güncelleme ile birlikte yeni özelliklerin gelmeyeceğini de belirtmekte fayda var.
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