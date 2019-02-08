Windows 7 güncellemeleri için ödenecek ücret belli oldu
Microsoft'un kullanımını azaltmaya çalıştığı Windows 7 işletim sistemine olan desteğini 2020 itibariyle tamamen çekiyor. Bu tarihten itibaren kurumlar güncelleme almaya devam etmek istediklerinde belirli bir ücreti ödemek durumunda kalacak.
14 Ocak 2020 tarihinden itibaren Windows 7 güncellemeleri ücretli bir hale geliyor. Ancak bu yeni bir durum değil; zira Microsoft, eski işletim sistemlerini kullanmakta ısrar eden kullanıcı ve kurumlar için halihazırda güncellemeler için ek ücret talep ediyor. Peki bu güncellemeleri almanın bedeli ne kadar? Cihaz başına 50 dolar!
Elbette bu rakam her yıl için ikiye katlanacak, bu sebeple işletmeler Windows 7 Pro işletim sistemi kullanan her bilgisayar başına bir sonraki yıl 100 dolar ve son yılda ise 200 dolar ödemek durumunda. Eğer işletmenin Windows Enterprise toplu lisansı veya Microsoft 365 üyeliği bulunuyorsa, söz konusu ücretler yarıya indirilecek.
Kurumda Windows 7 yüklü bilgisayar sayısının fazla olması, güncelleme maliyetini de oldukça artırıyor. Ancak işletmeler, Windows 10 terfisine de daha fazla maliyet çıkaracağından göze alamıyor.
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