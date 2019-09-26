Whatsapp'tan arama nasıl yapılır?
Whatsapp'tan nasıl arama yapılır sorusu İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar tarafından aranan konular arasında yer alıyor. Telekominikasyon ağının aramalara cevap vermemesi üzerine insanlar internetten arama yapmak için neler yapılması gerektiğini merak ediyorlar. Peki Whatsapp'tan arama nasıl yapılır?
Telefon araması yapılamadığı durumlarda internet aktif olduğu taktirde WhatsApp araması yapabilmek mümkün. Whatsapp'tan arama yapmak için öncelikle arama yapmak istediğiniz kişinin mesaj hanesine gelerek sağ üst köşede bulunan telefon simgesine tıklamanız yeterli oluyor.
Sesli arama yapmak için sesli arama yapmak istediğiniz kişiyle olan sohbeti açın. Sesli Arama butonuna dokunun. Sesli arama size geldiğinde gelen WhatsApp Sesi Arama ekranını görüyorsunuz.
Sesli Grup Araması, en fazla dört kişinin WhatsApp kullanarak birbirleriyle sesli görüşme yapmasını sağlıyor. Bir grupta sesli grup araması yapmak için sesli arama yapmak istediğiniz gruba gidin. Grup aramasına dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz kişilerinizi aratın veya seçin. Sesli Arama’ya dokunun. Aramalar Sekmesinden grup araması yapmak için ARAMALAR sekmesine gidin. Yeni Arama > Yeni Grup Araması’na dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz kişilerinizi aratın veya seçin. Sesli Arama’ya dokunun.
Bireysel sohbetten sesli grup araması yapmak için sSesli arama yapmak istediğiniz kişilerden biriyle olan sohbeti açın. Sesli Arama’ya dokun. Kişiniz aramayı kabul ettikten sonra, Kişi ekle'ye dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz başka kişiyi aratın veya seçin.
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