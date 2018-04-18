Whatsapp'ta toplu mesaj nasıl atılır?
Anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta birkaç basit işlemle toplu mesaj atabilirsiniz. Peki, WhatsApp'tan toplu mesaj nasıl atılır? İşte WhatsApp'tan toplu mesaj atmanın yolu!
WhatsApp üzerinden rehberinizdeki kişilere tek tek mesaj atmak yerine toplu bir şekilde mesaj atmak istiyorsunuz. Tabii ki popüler sosyal medya platformu kullanıcılarına böyle bir özellik sunuyor. Bu işlemi gerçekleştirmek içinse:
- Öncelikle "Sohbetler" bölümüne gidin.
- Sonrasında "Toplu Mesaj Listeleri" veya "Yeni Toplu Mesaj" seçeneğini seçin.
- Önceden hazırladığın bir toplu mesaj listeniz var ve aynı listeye mesaj atmak istiyorsanız o liste üzerinden gidin. Eğer yeni bir liste oluşturmak istiyorsanız alt kısımda bulunan "Yeni Liste" seçeneğinden yeni listeyi oluşturabilirsiniz.
- Son olarak listede yer almasını istediğiniz kişileri ekleyin ve sağ üst köşede bulunan "Oluştur" seçeneğine dokunun ve mesajını gönderin.
- Bu işlemler sonucu WhatsApp üzerinden toplu mesaj atabilirsiniz.
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