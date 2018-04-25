Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Sınır geliyor...
Avrupa’da 13 yaşından küçüklerin WhatsApp kullanması yasaktı. Son düzenlemeler uygulamadaki ile bu yaş sınırı 16’ya yükseltildi.
Facebook’un Cambridge Analtytica veri skandalından sonra Avrupa’da 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek yeni bir veri gizlilik kanununun çıkarılması kararı alınmıştı. Bu kanunla beraber teknoloji şirketleri veri tutma politikalarını yeniden şekillendirmek zorunda kalıyor. WhatsApp’da kendi politikasını yeniledi.
Yaş sınırını 16’ya yükselten uygulama, kullanıcılara verilerinin kopyasını indirme imkanı da sunacak. Sadece Avrupa’da yükseltilen bu yaş sınırı ilerleyen haftalarda kullanıcıların WhatsApp’a girdiklerinde yeni hizmet şartnamesi ve güncellenmiş gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri ile başlayacak. Bu şartnamenin yanında kullanıcıların yaşlarını onaylamaları da gerekecek.
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