WhatsApp mavi tik nasıl kapatılır?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bulunan mavi tik özelliği ile beraber mesajınızı karşı tarafın okuyup okumadığını anlayabiliyorsunuz. Ancak bu özelliği kimi durumlarda devre dışı bırakmak gerekebiliyor. Peki WhatsApp'ta mavi tik nasıl kapatılır?
WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden mavi tik işareti kısaca "okundu bilgisi olarak tanımlanabilir. Popüler uygulamanın sunduğu özelliklerden biri olan mavi tik ile karşı tarafın mesajınızı okuyup okumadığını, aynı zamanda mesajınızı saat kaçta gördüğünü anlayabiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar ise bu bilgiye erişilmesini istemiyor ve söz konusu özelliği kapatıyor. Aşağıda belirttiğimiz adımlarla sizde mavi tik özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. İşte mavi tik işaretini kapatmak için yapmanız gerekenler...
WhatsApp'ı açarak "Ayarlar" kısmına gidin. Ardından "Hesap" yazısına tıklayın. Daha sonra "Gizlilik" seçeneğine dokunarak alt kısımda yer alan "Okundu Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu adımları gerçekleştirdiğiniz anda mavi tik özelliği kapatılmış olacak.
Bu işlem cihazınızın işletim sistemi ve markası fark etmeksizin her telefonda aynı şekilde yapılıyor.
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