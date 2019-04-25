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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır?

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WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır?

WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiğiniz sohbetleri eğlenceli hale getiren çıkartmaları sizde yapabilirsiniz. WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır, WhatsApp'a nasıl eklenir?

WhatsApp'ta yer alan özellikle birlikte arkadaşlarınıza çıkartmalar gönderebiliyorsunuz. Ancak halihazırda sunulan stickerlardan sıkıldıysanız size bir tavsiyemiz var! kendi çıkartmalarınızı yapabilirsiniz... Peki WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır?

İlk yapmanız gereken "Sticker Maker for WhatsApp" adındaki uygulamayı indirmek. Uygulamayı açtıktan sonra "Create a new stickerpack" seçeneğine tıklayın. Ardından karşınıza çıkan ekrana çıkartma paketinizin adını yazın ve sonrasında "Create" seçeneğine kısma tıklayın. 

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra sizden çıkartma paketinize kapak fotoğrafı eklemeniz istenecek. Galerinizden dilediğiniz bir fotoğrafı seçin ve görselde ki kesmek istediğiniz bir yer varsa kesin. Ardından "Yes, Save Sticker" tuşuna basın.

Bunun ardından karşınıza çıkan karelere tıklayarak kendi çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yaptığınız çıkartmaları WhatsApp'a eklemek içinse “Add to WhatsApp” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Çıkartmalarınızı WhatsApp'a eklemek istiyorsanız paketinize en az 3 adet sticker oluşturmanız gerektiğini de belirtelim.  

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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