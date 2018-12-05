Vodafone, V-Araba ile aracınızı uzaktan izliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
05.12.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Vodafone, V-Araba ile aracınızı uzaktan izliyor

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Vodafone, V-Araba ile aracınızı uzaktan izliyor

Vodafone'un yeni V-Araba ürünü ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip edebilecek.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, V-Yaşam markası altında Arvento iş birliğiyle sunulan V-Araba ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip ederek, güvende olup olmadığını anlayabilecek.

V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-Araba ile araç sahipleri, araçlarını nereye park ettiklerini "Aracımı Bul" moduyla hatırlayabilecek.

Araç sahipleri, uygulamanın "Park Modu" ile araçlarının bulunduğu yerden hareket ettirilmesi halinde uyarı mesajı alacak. Öte yandan "Seyahat Modu" ile seyahat geçmişini takip edebilecek, "Vale Modu" ile de araçlarını izleyebilecek ve nereye park edildiğini görebilecek.

"Servis Modu" ise araçların servis durumunu takip ederek arıza durumunda mesaj alabiliyor. 

Vodafone, V-Araba için ayda 10 liradan V-Yaşam Tarifesi de sunuluyor. V-Yaşam Tarifesi'ne ek ayda 49 liraya 12 ay taksitle alınabilen V-Araba, Vodafone mağazalarından ya da Vodafone'un V-Yaşam web mağazasından temin edilebiliyor.

V-Yaşam Tarifesi, yurt dışında "Her Şey Dahil Pasaport"un geçerli olduğu 45 ülkede ek ücret ödemeden kullanılabiliyor.

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