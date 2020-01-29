Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Türkiye turunu tamamladı

#dijitalleşmeyolunda 12 şehri gezen Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, 3 ay önce Adana’dan başladığı Türkiye turunu İstanbul’da tamamladı. Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip gibi toplam 20 dijital çözümün sergilendiği Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, bu süreçte 8 bin kilometrenin üzerinde yol yaparken 10 bini aşkın kişiye ulaştı.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da topladığı ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülen yüzlerce kilo elektronik atıktan elde edilen gelirle Gaziantep ve Adana’da 10’ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı kurulacak. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilecek kodlama sınıflarında civar bölgelerdeki tüm çocuklar eğitim alabilecek.

Terzi usulü çözüm geliştiriyor

İTÜ Vodafone Future Lab'de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulü çözümler geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“KOBİ’ler Türkiye'de toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Vodafone olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz çözümleri de diğer şehirlerdeki işletmelerimizle de buluşturmak amacıyla Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile yola çıktık. İşletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi şehirlerini seçmeye gayret gösterdik. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezmeyi planladık ve turumuza Adana’dan başladık. Tırımız daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da işletmelerimizle buluştu. Belediyelerden üniversitelere, sanayiden medya şirketlerine kadar farklı pek çokalanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara dijital çözümlerimizi sunduk ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Vodafone Business Dijitalleşme Tırımız ile 8 bin kilometreden fazla yol katettik. 10 binden fazla kişiye ulaştık. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz.”

Atıklar kodlama sınıfına dönüşecek

Amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inandıklarını ve insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamayı hedeflediklerini de belirten Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı %50 azaltmayı, tüm şebekemizi %100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların %100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik önemli projeler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı elektronik atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu ile Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda 10’ar bilgisayarlı iki kodlama sınıfı açıldı. Bu misyonumuzu Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’na da yükledik. Gittiğimiz her ilde çok büyük ilgi gördük. Gittiğimiz şehirlerde elektronik atık da topladık. Topladığımız e-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de Gaziantep ve Adana’da çocukların eğitim alabileceği bir kodlama sınıfı açacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”