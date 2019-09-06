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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.09.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Vestel, IFA 2019'da yeni teknolojilerini görücüye çıkardı

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Vestel, IFA 2019'da yeni teknolojilerini görücüye çıkardı

Vestel Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 29. IFA tüketici elektroniği fuarında meyve-sebze yıkama makinesinden akıllı çamaşır makinelerine kadar yeni teknolojilerini tanıttı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA’ya 29’uncu kez katılan Vestel, 3 bin metrekarelik standında yeni teknolojilerini sergiledi. Fuarda açıklamalarda bulunan Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, Zorlu Holding’in "Akıllı Hayat 2030" vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklandıklarını bildirdi.

Kaya, bu yaklaşım çerçevesinde ürettikleri ürünlerin yüksek teknolojiye sahip olmasının yanı sıra çevreci olmasına da özen gösterdiklerine işaret ederek, “Dünya rekoru seviyesinde elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünlerin yanı sıra üretimde kimyasal maddelerin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da ana gündemimizde yer alıyor." dedi.

 

Evdeki kişileri tanıyan akıllı ev aletleri 

Vestel Yıkayıcı Grubu Ürünleri Müdürü Selahattin Köksal ise yaptığı açıklamada akıllı ev aletleri sayesinde kişilerin her defasında ayar yapmasına gerek kalmadan makinelerin kendi ayarlarını otomatik olarak yapabildiklerini söyledi.

Köksal, "Elbiselerinizi yıkadığınız zaman belirli ayarlar yapıyorsunuz. Makine bunun sonucunda profiller yaratıyor. Belirli bir kullanımdan sonra makine artık sizi tanıyor ve attığınız çamaşır yüküne göre sizin istediğiniz doğrultuda değerleri vermeye başlıyor. Siz artık dereceyi ayarlamıyorsunuz, ürün sizi tanıdığı için sizin istediğiniz sıcaklığa kendisi geliyor. Bu makinede evdeki insanların hepsinin de profili farklı olacak." diye konuştu. 

Vestel, IFA 2019da yeni teknolojilerini görücüye çıkardı


Yarattıkları sanal zeka sistemi ile evdeki bütün cihazları birbiri ile irtibatlı hale getirmeye çalıştıklarının altını çizen Köksal, "Nesnelerin interneti grubumuz var. Onlar evlerdeki çeşitli senaryolar üzerine çalışıyorlar. Örneğin fırında yaptığınız yemeye göre bulaşık makinesi programını ayarlayabilecek, hava durumuna göre çamaşır makinemiz uygun programı kendi bulacak yada televizyonlar izlediğiniz programın ses ve görüntü ayarını kendisi yapabilecek." dedi.  

Meyve sebze yıkama makinesi 

Vestel'in IFA 2019'da dikkati çeken bir diğer yeniliği ise bulaşık makinesi içerisinde meyve-sebze yıkamaya mümkün kılan VegiWash teknolojisi oldu.

El ile yapılan yıkamalarda ortalama 5 litre su harcandığı tahmin edilen meyve ve sebze yıkama işinde bu teknolojiyle birlikte su kullanımın yaklaşık 1 litreye düşmesi bekleniyor.  

Vestel, IFA 2019da yeni teknolojilerini görücüye çıkardı

Vestel'den Amazon ile işbirliği 

Öte yandan Amazon’un akıllı asistanı Alexa, Vestel üretimi televizyonlara entegre edildi. Evdeki tüm elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar, Vestel TV’lere entegre edilen Alexa echo ile sesli komutla kontrol edilebiliyor, cihazlardan gelen uyarılar televizyon ekranında tüketiciye bilgilendirme mesajı olarak iletiliyor.

Dünyada bir ilk olan bu teknoloji ile tüketicilerin hayatlarına yeni bir kolaylık sağlanıyor.

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyor. Çözdürme işlemi bittiğinde çözülen gıdalar uygun buzdolabı ortam koşullarında saklandığından bakteri oluşumu da engelleniyor.

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