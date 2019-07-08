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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Veri merkezlerine 2 milyar TL'lik yatırım

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Veri merkezlerine 2 milyar TL'lik yatırım

Turkcell, önümüzdeki yılın sonunda veri merkezlerine toplam 2 milyar TL yatırım yapmış olacak.

Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımını güçlendirmeyi planlayan şirket, ana alanlarından birini kurumlara ve sektörlere dijital çözümler sunmak olarak belirledi. Turkcell, yeni grup şirketi Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere firmalara tek noktadan uçtan uca dijital sektörel çözümler sunmaya devam edecek. 

Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerini müşterileriyle buluşturmak için çalışan şirket, 2016’da açılan Gebze Veri Merkezi’nin ardından geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis ve 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sundu. Bu yıl Ankara, 2020’de de Çorlu veri merkezlerinin tamamlanmasıyla yapılan yatırım miktarı 2 milyar TL’yi bulacak. 

Aynı zamanda Türkiye’nin bulut hizmetleri işletmecisi olan şirket, kurumsal müşterilerine bulut servislerini sunuyor. Kurumların tüm bilgi teknolojileri altyapısını Turkcell Veri Merkezleri'nde konumlandırıp müşterilerinin maliyetini düşürürken, esnek bir altyapı sağlıyor. 

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, güvenlik uygulamaları ve veri merkezlerine yaptıkları yatırımın gelecek dönemde daha net ortaya çıkacağını söyledi.

Siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması gerektiğini anlatan Özata, şunları kaydetti:

"Biz Turkcell olarak yakın bir zaman önce dünya standartlarında bir siber güvenlik operasyon merkezi açtık. Saldırı önleme sistemleri, virüs önleme gibi her güvenlik katmanında önlemlerimiz var. Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Amacımız yerli ve milli bilgi birikimimizi artırarak Türkiye’nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkelerden biri olabilmesine katkı sağlayabilmek. Bu kapsamda güvenlik eğitim sistemiyle her yıl 30 genci yetiştiriyoruz. Bunların bir kısmını şirketimizde istihdam ediyoruz, diğer kısmını sektörün ihtiyacına sunuyoruz. Ayrıca uzman kadromuzla şirketlere danışmanlık hizmeti de sunarak sistemlerinin güvenliğini test ederek bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek gerekli çözümleri sağlıyoruz. Böylece danışmanlık, analiz, altyapı, test gibi süreçleri müşterilerimiz için biz yönetiyoruz."

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