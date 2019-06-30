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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.06.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Veri madenciliği yöntemlerini merak edenlere ışık tutuyor

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Veri madenciliği yöntemlerini merak edenlere ışık tutuyor

Veri Madenciliği Yöntemleri ve R Uygulamaları isimli bu kitap, özellikle İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Ekonometri ve Biyoistatistik gibi bölümlerde gerek lisans gerekse lisansüstü okutulan "Veri Madenciliği" dersinin içeriğine uygun olarak yazılmış.

İlk baskısı kısa sürede tükenen kitabın genişletilmiş 2. baskısında ilk baskıdan farklı olarak iki yeni bölüm eklenmiş. Bu bölümlerden birincisi özellik seçim yöntemleridir (Bölüm 2). Bu bölümde, özellik seçimiyle ilgili güncel filtreleme algoritmalarından bazıları sunulmuş. İkinci bölüm ise son yıllarda oldukça popüler çalışma alanlarından birisi olan ikili kümeleme (biclustering) yöntemleri ile ilgilidir (Bölüm 6). İkili kümeleme yöntemlerin gen verilerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasından dolayı bu bölüm gen analizleriyle ilgili çalışan araştırmacılar için temel teşkil edecek.

Kitap, bu alanlara ek olarak büyük veri analizi, biyoinformatik, resim işleme gibi alanlarında çalışan araştırmacılar için de yardımcı kaynak niteliğinde.
Bu kitap öğrenciler ve araştırmacılar tarafında anlaşılması kolay bir dille yazılmış. Veri madenciliği algoritmaları adım adım verilerek uygulamalarla birlikte desteklenmiş. Elde çözümü yapılan her bir örneğin, R ortamında da çözülmesi ve yorumlanmasıyla konuların daha iyi bir şekilde anlaşılması hedeflenmiş.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Özellik Seçim Yöntemleri
Sınıflandırma Yöntemleri
Sınıflandırma Kalitesinin Ölçümü
Birliktelik Kuralları
Kümeleme Yöntemleri
Kümeleme Kalitesinin Ölçümü
İkili Kümeleme (Biclustering) Algoritmaları
İkili Kümeleme Değerlendirme Ölçüleri
Gen Verileri
R Uygulamaları

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