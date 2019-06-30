Veri madenciliği yöntemlerini merak edenlere ışık tutuyor
Veri Madenciliği Yöntemleri ve R Uygulamaları isimli bu kitap, özellikle İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Ekonometri ve Biyoistatistik gibi bölümlerde gerek lisans gerekse lisansüstü okutulan "Veri Madenciliği" dersinin içeriğine uygun olarak yazılmış.
İlk baskısı kısa sürede tükenen kitabın genişletilmiş 2. baskısında ilk baskıdan farklı olarak iki yeni bölüm eklenmiş. Bu bölümlerden birincisi özellik seçim yöntemleridir (Bölüm 2). Bu bölümde, özellik seçimiyle ilgili güncel filtreleme algoritmalarından bazıları sunulmuş. İkinci bölüm ise son yıllarda oldukça popüler çalışma alanlarından birisi olan ikili kümeleme (biclustering) yöntemleri ile ilgilidir (Bölüm 6). İkili kümeleme yöntemlerin gen verilerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasından dolayı bu bölüm gen analizleriyle ilgili çalışan araştırmacılar için temel teşkil edecek.
Kitap, bu alanlara ek olarak büyük veri analizi, biyoinformatik, resim işleme gibi alanlarında çalışan araştırmacılar için de yardımcı kaynak niteliğinde.
Bu kitap öğrenciler ve araştırmacılar tarafında anlaşılması kolay bir dille yazılmış. Veri madenciliği algoritmaları adım adım verilerek uygulamalarla birlikte desteklenmiş. Elde çözümü yapılan her bir örneğin, R ortamında da çözülmesi ve yorumlanmasıyla konuların daha iyi bir şekilde anlaşılması hedeflenmiş.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Özellik Seçim Yöntemleri
Sınıflandırma Yöntemleri
Sınıflandırma Kalitesinin Ölçümü
Birliktelik Kuralları
Kümeleme Yöntemleri
Kümeleme Kalitesinin Ölçümü
İkili Kümeleme (Biclustering) Algoritmaları
İkili Kümeleme Değerlendirme Ölçüleri
Gen Verileri
R Uygulamaları
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