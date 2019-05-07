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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Uygulama Güvenlik Testi'ni birincilikle bitirdi

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Uygulama Güvenlik Testi'ni birincilikle bitirdi

Micro Focus, Gartner'ın hazırladığı 2019 Magic Quadrant raporunda Uygulama Güvenlik Testi alanında altıncı kez birinci oldu.

Micro Focus, Gartner tarafından yayınlanan 2019 Uygulama Güvenlik Testi için Magic Quadrant raporunda Pazar Lideri olarak konumlandığını duyurdu. Micro Focus bu raporla birlikte Gartner Uygulama Güvenlik Testi için Magic Quadrant raporlarında altıncı kez Lider olarak yer almayı başardı. Raporu hazırlayan Gartner, Micro Focus'un Fortify portföyünde yer alan bir dizi uygulama güvenlik testi (AST) ürün ve hizmetini mercek altına aldı. Gartner bu kapsamda Static Code Analyzer (SAST), WebInspect (DAST), Software Security Center ve Application Defender ürünlerini inceledi.

DevSecOps’un yaygınlaşması, modern web uygulama tasarımı ve yüksek profilli sızıntılar neticesinde AST pazarının ölçeğinin genişlediğini vurgulayan raporda, "Güvenlik ve risk yönetimi liderlerinin daha kısıtlı iş teslim süreleriyle çalışmaları ve daha kompleks uygulamaları test etmeleri gerekiyor. Bu da ancak uygulama güvenlik testlerini doğrudan doğruya yazılım yaşam döngüsünün içine entegre ederek, otomasyonu hızlandırmakla mümkün." ifadeleri yer aldı.

Her geçen gün evrim geçiren tehditlerin kurumsal seviyede becerilere sahip araçları içinde barındıran kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Micro Focus Fortify Portföyü Genel Müdürü Scott Johnson, "Fortify, raporun ilk kez yayınlandığı günden bu yana uygulama güvenlik testi çözümlerinde birinci olarak yer aldı" diye konuştu.

Şirketlerin uygulama güvenliği ile ilgili beklentileri geniş bir yelpazede değişirken, Fortify hem on-premise hem de hizmet olarak alım (as-a-service) modeliyle kurumlara tercih aşamasında kendi ihtiyaçlarına göre esneklik tanıyan çözümler sunuyor. Gelişmiş otomasyon özelliklerine sahip olarak yenilenen portföy, tüm DevOps araç zincirlerine entegre edilebiliyor.

 

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