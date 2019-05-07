Uygulama Güvenlik Testi'ni birincilikle bitirdi
Micro Focus, Gartner'ın hazırladığı 2019 Magic Quadrant raporunda Uygulama Güvenlik Testi alanında altıncı kez birinci oldu.
Micro Focus, Gartner tarafından yayınlanan 2019 Uygulama Güvenlik Testi için Magic Quadrant raporunda Pazar Lideri olarak konumlandığını duyurdu. Micro Focus bu raporla birlikte Gartner Uygulama Güvenlik Testi için Magic Quadrant raporlarında altıncı kez Lider olarak yer almayı başardı. Raporu hazırlayan Gartner, Micro Focus'un Fortify portföyünde yer alan bir dizi uygulama güvenlik testi (AST) ürün ve hizmetini mercek altına aldı. Gartner bu kapsamda Static Code Analyzer (SAST), WebInspect (DAST), Software Security Center ve Application Defender ürünlerini inceledi.
DevSecOps’un yaygınlaşması, modern web uygulama tasarımı ve yüksek profilli sızıntılar neticesinde AST pazarının ölçeğinin genişlediğini vurgulayan raporda, "Güvenlik ve risk yönetimi liderlerinin daha kısıtlı iş teslim süreleriyle çalışmaları ve daha kompleks uygulamaları test etmeleri gerekiyor. Bu da ancak uygulama güvenlik testlerini doğrudan doğruya yazılım yaşam döngüsünün içine entegre ederek, otomasyonu hızlandırmakla mümkün." ifadeleri yer aldı.
Her geçen gün evrim geçiren tehditlerin kurumsal seviyede becerilere sahip araçları içinde barındıran kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Micro Focus Fortify Portföyü Genel Müdürü Scott Johnson, "Fortify, raporun ilk kez yayınlandığı günden bu yana uygulama güvenlik testi çözümlerinde birinci olarak yer aldı" diye konuştu.
Şirketlerin uygulama güvenliği ile ilgili beklentileri geniş bir yelpazede değişirken, Fortify hem on-premise hem de hizmet olarak alım (as-a-service) modeliyle kurumlara tercih aşamasında kendi ihtiyaçlarına göre esneklik tanıyan çözümler sunuyor. Gelişmiş otomasyon özelliklerine sahip olarak yenilenen portföy, tüm DevOps araç zincirlerine entegre edilebiliyor.
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