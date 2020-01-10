USB ile format atma işlemi nasıl yapılır? Adım adım USB'den format atma

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Format işleminden önce önemli belgelerinizi ve dosyalarınızı yedeklemekte fayda var. Daha sonra Microsoft'un web sitesinden "Windows 10 Yükleme Aracı"nı indirin. Bilgisayarınızın özelliğine göre 32 bit veya 64 bit seçeneğini seçin. "Windows 10 Yükleme Aracı"nı indirdikten sonra çalıştırın. Karşınıza, "Bu bilgisayarı yükselt" ve "Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur" seçenekleri çıkacak. "Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur" seçeneği ile işleme devam edin. İşletim sisteminiz için sürüm ve dil gibi seçenekleri kendinize uygun olarak tercih ederek ilerleyin. Daha sonra 4 GB üzeri boş alana sahip olan bir USB bellek kullanın. USB'yi bilgisayarınıza takınca uygulama işletim sisteminin dosyalarını aktaracak. Bu işlem tamamlanana kadar bilgisayarınızda hiçbir işlem yapmayın.

USB'den format atma işlemi

Bilgisayarı tamamen kapatarak USB belleği takın. Ardından bilgisayarı yeniden başlatarak USB'den ön yükleme işlemi için herhangi bir tuşa basın. Karşınıza yükleme ekranı gelecektir. Yükleme ekranından zaman, klavye ayarlar ve dil gibi seçenekleri kendinize uygun olarak tercih ederek ilerleyin. Program ürün anahtarı isteyecektir. Windows sürümünüzün ürün anahtarını kullanarak yüklemeye devam edin. Bilgisayarınızın özelliğine bağlı olarak işlem kısa sürede tamamlanacaktır.