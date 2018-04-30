Twitter'dan iPhone'lara yeni uygulama
Bilindiği üzere Twitter'ın sunduğu destek sayesinde geliştiricilerin, Twitter istemci tasarlamalarına izin veriyor. Twitterrific ve Tweetbot gibi uygulamalar bu sayede tasarlanıyor. Şimdi ise bu uygulamalar yeni bir tane daha eklendi. İşte Yeni Twitter uygulaması Flitter!
Twitter, geliştiricilere sunduğu API desteği ile Twitter istemcileri üretmelerine izin veriyor. Bu destek çok yakın bir zamanda sona erecek. Ancak geliştiriciler yeni Twitter istemcisi geliştirmeye devam ediyor. Yeni geliştirilen Flitter isimli istemci, sade arayüzü ile dikkat çekiyor.
Fotoğraf ve video gibi dosyaları göstermeme opsiyonu bulunan uygulamada, beğeni, yorum yapma ve retweet seçenekleri çok küçük olarak gösteriliyor. Ayrıca bölgesel tabanlı trend özelliği de bulunan Flitter'da attığınız Tweet'leri de düzenleyebiliyorsunuz. iPhone X için siyah tema özelliği ile gelecek olan uygulama, App Store'da 8.99 TL'den ön siparişe sunuldu. Flitter'ın çıkış tarihi ise 5 Mayıs olarak belirlenmiş.
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