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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
01.11.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta

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Twitter siyasi reklamları yasakladı, şimdi gözler Facebook'ta

Twitter'in siyasal içerikli reklamları kasım ayı sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmasının ardından Facebook'un üzerindeki baskılar artıyor.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını ilan etmesinin ardından sosyal medyadaki siyasi reklamlar tekrar gündemin üst sıralarına tırmandı.

Amerika'da 2016 seçimlerinde yaşanan Cambridge Analytica skandalında yaklaşık 87 milyon Amerikalının Facebook'taki verilerinin çalınması ve sahte reklamlarla Amerikan seçmeninin manipüle edilmesi sonrası sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisi çok önemli bir hale gelmişti. Amerika'da 2020 seçimleri yaklaşırken Amerikan istihbaratı da harekete geçerek Facebook, Google ve Twitter ile 2020 seçimleri öncesinde alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmişti. 

Facebook'a verilen "yalan haber" reklamı 

Demokrat Parti'nin başkan adaylarından Elizabeth Warren, geçen ay, Facebook'un reklam politikasını yine Facebook'a yalan reklam vererek eleştirmişti. Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'i hedef alan reklamda Zuckerberg ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te el sıkıştıkları bir fotoğrafa yer veren Warren, reklamda şu ifadelere yer vermişti: 

"Facebook ve onun üst yöneticisi Mark Zuckerberg Başkan Trump'ın 2020'de yeniden seçilmesini destekliyor. Siz muhtemelen bu ifadelerden dolayı şaşkınsınız ve bunun nasıl doğru olabileceğiniz düşünüyor olabilirsiniz. Değil zaten. Zuckerberg, Donald Trump'ın yalan söyleyebileceği bir alan oluşturuyor. Eğer Trump bu reklamı televizyonda yayımlamak istese birçok kanal yayımlamayı reddederdi ancak Facebook kabul ediyor. Facebook zaten Trump'ın bir kere seçilmesine yardım etmişti. Şimdi de bir başkan adayının Amerikan halkına yalan söylemesine kasıtlı bir şekilde izin veriyorlar. Şimdi Zuckerberg'i sorumlu tutma zamanı."

Twitterda bir dönemin sonu: Artık kimse göremeyecek
Twitter'da bir dönemin sonu: Artık kimse göremeyecek

Bu ifadelerin Facebook'ta uzun süre sponsorlu reklam şeklinde kalmasının ardından tartışmalar tekrar gündeme gelirken, Twitter CEO'su Dorsey'den gelen hamle, ABD'de özellikle Demokrat Partili yöneticiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

 Dorsey, “Siyasi mesajların satın alınması yerine hak edilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklaması ile birlikte gözler dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar kulanıcıya sahip Facebook'a çevrildi.

Montana Valisi Steve Bullock Twitter CEO'su Dorsey'in siyasi reklamlarını yasaklacağını açıkladığı Twitter paylaşımını alıntılayarak "Güzel, şimdi sıra sende Facebook" yazdı. Bullock'un yanı sıra pek çok demokrat partili de Facebook'un benzer bir karar alması yolunda mesajlar attı. 

Son dönem reklamcılığa yön veren hedeflenmiş reklamcılık ile kişiler televizyon ya da gazete reklamlarının aksine ilgi alanlarına göre reklamlar alıyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonunda kullanılan "çerez"ler sayesinde birçok firma, online reklamını kişiye özel gönderiyor. Siyasi reklamlarda da kullanılabilen bu reklamcılık anlayışında, kişilerin internetteki verileri ele geçirildiğinde, hassasiyet ve görüşlerini manipule edebilecek reklamlar gönderilerek oy tercihlerine etki edilebiliyor. 

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