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    Twitter CEO'sundan önemli Bitcoin açıklaması

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Popüler sosyal medya hesaplarından birisi olan Twitter'ın ve Bitcoin alım, satımı yapılan Square'ın CEO'su olan Jack Dorsey, Bitcoin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Londra merkezli The Times Gazetesi'ne konuşma yapan Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey, bugüne kadar Bticoin'e karşı sert bir tutum sergilemesine rağmen, Bitcoin'de yaşanan sorunların ortadan kalkacağını ve dünyada kullanılan en yaygın kripto para birimi olacağını açıkladı. 

    Gelecek yıllarda internetin ve hatta dünyanın tek bir kripto para birimi kullanacağını öngören Dorsey, dünyada ve internet aleminde kullanılacak olan kripto paranın Bitcoin olacağını söylüyor. CEO'ya göre bu sürecin başlaması için 10 yıl beklememiz gerek. Devamında Bitcoin'in şu anda verimli bir para birimi olmadığının altını çizen Dorsey, Bitcoin'in yaygınlaşması için önce, blok zinciri teknolojisinde ilerleme kat edilmesi gerektiğini söyledi. 

    Etiketler: bitcoin , twitter , ceo , jack dorsey
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