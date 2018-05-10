Twitch nedir? Twitch.tv nasıl işliyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
10.05.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Twitch nedir? Twitch.tv nasıl işliyor?

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Twitch nedir? Twitch.tv nasıl işliyor?

Son zamanların en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan ve gün geçtikçe popülaritesi artan Twitch, oyuncuların ve sohbetinden keyif alınan kişilerin barındığı bir bölüm. Ayrıca, bu platformda yayın sahibi ve izleyici arasında iletişim de kurulabiliyor. Peki, son zamanlarda çok fazla rağbet gören Twitch ne? Bu başarısını neye borçlu? İşte Twitch hakkında merak edilen bazı detaylar...

Twitch, Instagram, Facebook ve Youtube gibi bir sosyal medya platformu veya canlı yayın sitesi. Bundan yaklaşık 8 yıl önce hayatımıza giren Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve iletişimi iyi olan yani "Sohbetinden keyif alıyorum!" dediğimiz insanların yayın yaptığı bir yer. İlk çıktığı zamandan bu yana gün geçtikçe popülaritesi artan bu platform, League of Legends yani oyuncuların genel olarak LOL diye andığı oyun hakkında yapılan yayınlar sonrası şimdiki halini aldı. LOL yayınlarıyla ününe ün katan Twich, sonralarda diğer başka oyunlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Twitch platformu üzerinden yapılan yayınlara öyle rağbet gösteriliyor ki, uygulamanın günlük ziyaretçi sayısı 30-40 milyonlara kadar çıkabiliyor. Bu platform üzerinden Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4 ve Xbox 360 konsollarına sahip bütün kullanıcılar, istedikleri zaman yayın yapabilir. Ayrıca, canlı oyun görüntülerini izleyicilerine sunan yayıncılar, kendi ses kayıtlarını da yayınlarına gömebilirler. ABD merkezli olan Twitch, Türkçe dahil olmak üzere birçok dil hizmeti sunuyor ve global anlamda herkes istediği videoyu izleyebiliyor. Anlayacağınız, Türkiye'den bir izleyici Youtube'da olduğu gibi ABD'den çıkmış bir yayını izleyebiliyor. 

Twitch nedir Twitch.tv nasıl işliyor

TWITCH ÜZERİNDEN NASIL PARA KAZANILIR?

Bağış almak

Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağışlar alarak para kazanabilirsiniz. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatmak gerekirse, izleyiciler, sizin yayınladığınız videoları veya yaptığınız başka bir şeyi beğeniyorsa size bağışta bulunabilir. Bu sayede Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz. Global anlamda kıyaslama yapıldığında ise Türkiye'de yapılan Twitch yayınlarında izleyicilerin pek bağış yapmadığı görülüyor. 

Twitch ortaklığı kurmak

Eğer isterseniz Twitch ile ortaklık kurabilir ve yine bu platform üzerinden para kazanabilirsiniz. Twitch ile ortaklık kurmanız içinse en az 5000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında ise bu abonelerle bir izleyici kitlesi oluşturmalısınız. Tüm bunları başardıktan sonra Twitch'e ortaklık teklifinde bulunmalısınız. Eğer onay gelirse kendi kanalınıza "subscriber" adında bir buton eklenecek. Bu buton eklendikten sonra diğer subscriber'lar kanalınıza 4 dolar karşılığında abone olacak. Bu kapsamda Twitch, size 1.2 veya 1.5 dolar aralığında, bir miktar para gönderecek. Ardı kalan diğer para ise Twitch'e gidecek. Bu sayede de Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz.

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