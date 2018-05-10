Twitch nedir? Twitch.tv nasıl işliyor?

Twitch, Instagram, Facebook ve Youtube gibi bir sosyal medya platformu veya canlı yayın sitesi. Bundan yaklaşık 8 yıl önce hayatımıza giren Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve iletişimi iyi olan yani "Sohbetinden keyif alıyorum!" dediğimiz insanların yayın yaptığı bir yer. İlk çıktığı zamandan bu yana gün geçtikçe popülaritesi artan bu platform, League of Legends yani oyuncuların genel olarak LOL diye andığı oyun hakkında yapılan yayınlar sonrası şimdiki halini aldı. LOL yayınlarıyla ününe ün katan Twich, sonralarda diğer başka oyunlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Twitch platformu üzerinden yapılan yayınlara öyle rağbet gösteriliyor ki, uygulamanın günlük ziyaretçi sayısı 30-40 milyonlara kadar çıkabiliyor. Bu platform üzerinden Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4 ve Xbox 360 konsollarına sahip bütün kullanıcılar, istedikleri zaman yayın yapabilir. Ayrıca, canlı oyun görüntülerini izleyicilerine sunan yayıncılar, kendi ses kayıtlarını da yayınlarına gömebilirler. ABD merkezli olan Twitch, Türkçe dahil olmak üzere birçok dil hizmeti sunuyor ve global anlamda herkes istediği videoyu izleyebiliyor. Anlayacağınız, Türkiye'den bir izleyici Youtube'da olduğu gibi ABD'den çıkmış bir yayını izleyebiliyor.

TWITCH ÜZERİNDEN NASIL PARA KAZANILIR?

Bağış almak

Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağışlar alarak para kazanabilirsiniz. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatmak gerekirse, izleyiciler, sizin yayınladığınız videoları veya yaptığınız başka bir şeyi beğeniyorsa size bağışta bulunabilir. Bu sayede Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz. Global anlamda kıyaslama yapıldığında ise Türkiye'de yapılan Twitch yayınlarında izleyicilerin pek bağış yapmadığı görülüyor.

Twitch ortaklığı kurmak

Eğer isterseniz Twitch ile ortaklık kurabilir ve yine bu platform üzerinden para kazanabilirsiniz. Twitch ile ortaklık kurmanız içinse en az 5000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında ise bu abonelerle bir izleyici kitlesi oluşturmalısınız. Tüm bunları başardıktan sonra Twitch'e ortaklık teklifinde bulunmalısınız. Eğer onay gelirse kendi kanalınıza "subscriber" adında bir buton eklenecek. Bu buton eklendikten sonra diğer subscriber'lar kanalınıza 4 dolar karşılığında abone olacak. Bu kapsamda Twitch, size 1.2 veya 1.5 dolar aralığında, bir miktar para gönderecek. Ardı kalan diğer para ise Twitch'e gidecek. Bu sayede de Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz.