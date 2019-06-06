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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.06.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Türksat'tan hareket halindeki kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti

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Türksat'tan hareket halindeki kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti

Türksat AŞ tarafından geliştirilen antenle hareket halindeki kara taşıtlarına uydu üzerinden internet hizmeti verilebilecek.

Türksat AŞ tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim anteniyle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın özgün olarak geliştirdiği SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümüyle sabit uydu iletişimine hareketlilik kazandırıldı.

Türksat AŞ, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da sağlayan firma konumuna yükseldi.

Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştirildi. Bu platformlarda, Türksat'ın bir sonraki hedefi sivil kullanıcılara ulaşmak olarak belirlendi.

Sivillere yönelik hizmet açısından bakıldığında, söz konusu uydu iletişiminin donanımında sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak değişiklikler yapılacak.

Firmanın, anten için çizdiği yol haritasında, diğer platformlar ve uygulamalar da yer alıyor. Söz konusu antenin kara araçları için olan ilk örneği bu yılın başında üretilirken, sürümün yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu sürüm, ilk aşamada, askeri araçlara yönelik olacak. Daha sonra otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümler de piyasaya sürülecek.

Türksat, Hareket Halinde Uydu İletişimi antenine, farklı uydu operatörleriyle çalışabilme (roaming) yeteneği de kazandıracak.

Anten, Türksat'ın sunduğu uydu iletişim hizmetleri doğrultusunda, Ka-Bantta (Yahsat ve Eutelsat uydu operatörlerince sağlanan ve temelinde internet hizmeti yatan bir uydu sistemi) çalışıyor.

Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde ekonomik ve kesintisiz iletişime olanak tanıyan anten, denizin yanı sıra karada da uydudan internet bağlantısı sağlıyor.

Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps yükleme/25 mbps indirme hızında internet bağlantısına imkan veren sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor.

Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti verilmesi hedefleniyor.

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