Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti
Sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en heyecanlı, en şenlikli ve ödüllü etkinliği PhotoMaraton, ülkemizde 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi.
Halen 27 ülkede düzenlenen, özel kuralları ve kurumsallığı ile eşsiz bir uluslararası etkinlik olan PhotoMaraton, Sirkeci garında toplanan bini aşkın fotoğraf severi, Türkiye’nin usta fotoğraf sanatçılarıyla buluşturdu.
ALIŞVERİŞ - Caner Başer
Müzik ve folklor gösterileriyle panayır yerine dönen tarihi garda tema ilanıyla beraber fotoğraf severler Eyüp-Tünel-Taksim üçgeninde İstanbul’u fotoğraflamak üzere yola düştü.
ESKİ YENİ - Umut Can Karahasanoğlu
Yarışma saat 24.00’te katılımcıların fotoğraflarını teslimiyle birlikte sona erdi. 23 Eylül Pazar günü ise İTÜ Taşkışla binasında usta fotoğrafçıların katıldığı söyleşi ve eğlence etkinliklerinin ardından düzenlenen, sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un yaptığı törenle PhotoMaraton ödülleri sahibini buldu.
KARŞITLIK - Ufuk Agun
Etkinlik Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri tarafından desteklenirken, Quick Sigorta da katılımcıları sigortaladı.Etkinliğin Ana sponsorluklarını İstanbul Ticaret Odası İTO ve TUGEV üstlendi.
IŞIK GÖLGE SİLÜET - Elif Çakıcı
Jüri üyeleri, fotoğrafın ustaları
PhotoMaraton çatısı altında ücretsiz ve halka açık bir etkinlik daha vardı aynı gün; CepPhotoMaraton. Jürisi ise, Mustafa Seven,Alp Alper, Saffet Emre Tonguç, Burak Bulut ve Tahir Yıldız’dan oluşmaktaydı.
İŞARETLER - Nuri Çoban
PhotoMaraton ana yarışmasının jürisi ise yine usta fotoğrafçılarından oluşturuldu. Kimler yoktu ki jüride; Merih Akoğul, Emre Ogan, Ozan Bilgiseren, Nihal Kafalı, Coşar Kulaksız, Murat Gür, Nesibe Bat, Ömer Orhun, Haluk Çobanoğlu, Koray Berkin, Bülent Özgören, Fethi İzan. Koray Akten, Hami Özsomar, İsmail Türkoğlu, Ümit Varlı, Yüksel Altun, Mürsel Yağcıoğlu, Şafak Yavuz,Tahir Korkmaz,Dursun Yartaşı,Sadık Üçok,Arel Kalender, Yüksel Altun tema yaratıcılarıydı.
RİSK GÜVEN - Ömer Toy
Ödüller İTÜ Taşkışla’da açıklandı, gün boyu etkinlik vardı
Etkinliğin ikinci günü de ilk günkü kadar şenlikliydi.
İNANÇLAR - Esma Gündüz
İTÜ Taşkışla binasındaki program şöyleydi: Erhan Meço, “Seyahat Fotoğrafçılığı” konulu sunum (saat 14.00), Arel Kalender, “Önemsediklerim” konulu söyleşi (saat 15.00), Coşkun Aral ile Belgesel Fotoğrafçılık, söyleşi (saat 16.00), Sadık Üçok, “Kucaklaşma” konulu söyleşi (saat 17.00), Açık Oturum, “Fotoğrafın Hukuksal Sorunları”, Moderatör Gazeteci Ali Dağlar, katılımcı avukatlar Erhan Meço, Burhan Gün, İbrahim Ekdial , Muhip Şeyda Işıktaç (saat 18.00-19.30), Kokteyl (saat 19.00-20.00), Ödül Töreni, Sunucu Çiğdem Tunç (saat 21.00) Etkinliğin tanıtımını Nihat Özcan’a ait Birleşik Heyecan Prodüksiyon üstlendi.
GALATA KULESİ - Hülya Çavlı Köterin
PhotoMaraton etkinlikleri 13-14 Ekim’de Ankara, 20-21 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.
METROPOLDE ZAMAN - Turgut Coşkun
KARGAŞA - Elif Çakıcı
VİTRİNLER – Nuri Çoban
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