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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

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Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti
Temas - Mehmet Macit Apalak

Sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en heyecanlı, en şenlikli ve ödüllü etkinliği PhotoMaraton, ülkemizde 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi.

Halen 27 ülkede düzenlenen, özel kuralları ve kurumsallığı ile eşsiz bir uluslararası etkinlik olan PhotoMaraton, Sirkeci garında toplanan bini aşkın fotoğraf severi, Türkiye’nin usta fotoğraf sanatçılarıyla buluşturdu.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

ALIŞVERİŞ - Caner Başer

Müzik ve folklor gösterileriyle panayır yerine dönen tarihi garda tema ilanıyla beraber fotoğraf severler Eyüp-Tünel-Taksim üçgeninde İstanbul’u fotoğraflamak üzere yola düştü.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

ESKİ YENİ - Umut Can Karahasanoğlu

Yarışma saat 24.00’te katılımcıların fotoğraflarını teslimiyle birlikte sona erdi. 23 Eylül Pazar günü ise İTÜ Taşkışla binasında usta fotoğrafçıların katıldığı söyleşi ve eğlence etkinliklerinin ardından düzenlenen, sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un yaptığı törenle PhotoMaraton ödülleri sahibini buldu.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

KARŞITLIK - Ufuk Agun

Etkinlik Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri tarafından desteklenirken, Quick Sigorta da katılımcıları sigortaladı.Etkinliğin Ana sponsorluklarını İstanbul Ticaret Odası İTO ve TUGEV üstlendi. 

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

IŞIK GÖLGE SİLÜET - Elif Çakıcı

Jüri üyeleri, fotoğrafın ustaları 

PhotoMaraton çatısı altında ücretsiz ve halka açık bir etkinlik daha vardı aynı gün; CepPhotoMaraton. Jürisi ise, Mustafa Seven,Alp Alper, Saffet Emre Tonguç, Burak Bulut ve Tahir Yıldız’dan oluşmaktaydı.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

İŞARETLER - Nuri Çoban

PhotoMaraton ana yarışmasının jürisi ise yine usta fotoğrafçılarından oluşturuldu. Kimler yoktu ki jüride; Merih Akoğul, Emre Ogan, Ozan Bilgiseren, Nihal Kafalı, Coşar Kulaksız, Murat Gür, Nesibe Bat, Ömer Orhun, Haluk Çobanoğlu, Koray Berkin, Bülent Özgören, Fethi İzan. Koray Akten, Hami Özsomar, İsmail Türkoğlu, Ümit Varlı, Yüksel Altun, Mürsel Yağcıoğlu, Şafak Yavuz,Tahir Korkmaz,Dursun Yartaşı,Sadık Üçok,Arel Kalender, Yüksel Altun tema yaratıcılarıydı. 

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

RİSK GÜVEN - Ömer Toy

Ödüller İTÜ Taşkışla’da açıklandı, gün boyu etkinlik vardı 

Etkinliğin ikinci günü de ilk günkü kadar şenlikliydi.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

İNANÇLAR - Esma Gündüz

İTÜ Taşkışla binasındaki program şöyleydi: Erhan Meço, “Seyahat Fotoğrafçılığı” konulu sunum (saat 14.00), Arel Kalender, “Önemsediklerim” konulu söyleşi (saat 15.00), Coşkun Aral ile Belgesel Fotoğrafçılık, söyleşi (saat 16.00), Sadık Üçok, “Kucaklaşma” konulu söyleşi (saat 17.00), Açık Oturum, “Fotoğrafın Hukuksal Sorunları”, Moderatör Gazeteci Ali Dağlar, katılımcı avukatlar Erhan Meço, Burhan Gün, İbrahim Ekdial , Muhip Şeyda Işıktaç (saat 18.00-19.30), Kokteyl (saat 19.00-20.00), Ödül Töreni, Sunucu Çiğdem Tunç (saat 21.00) Etkinliğin tanıtımını Nihat Özcan’a ait Birleşik Heyecan Prodüksiyon üstlendi.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

GALATA KULESİ - Hülya Çavlı Köterin

PhotoMaraton etkinlikleri 13-14 Ekim’de Ankara, 20-21 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

METROPOLDE ZAMAN - Turgut Coşkun

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

KARGAŞA - Elif Çakıcı

Türkiye’nin ilk PhotoMaraton’u İstanbul’da gerçekleşti

VİTRİNLER – Nuri Çoban

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