Türkiye'nin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020'de görücüye çıkacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020'de görücüye çıkacak
GeriTeknoloji Türkiye'nin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020'de görücüye çıkacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.10.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020'de görücüye çıkacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020'de görücüye çıkacak

Dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunan Volkan İtfaiye, ilk yerli elektrikli itfaiye aracını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

İlkokul mezunu olan İsa Tecim, 1972'de askerlik görevi sırasında Kastamonu'da bir ev yangınına tanık oldu. Engelli bir kadınla torununun can verdiği yangında bölgede itfaiye bulunmaması nedeniyle yaşananlardan etkilenen Tecim, itfaiye aracı üretmeye karar verdi.

Askerlik dönüşü bu işe yönelen Tecim, Volkan İtfaiye Sanayi adıyla 1974'te kurduğu şirkette önce küçük çaplı araçlar üretti, zamanla büyükşehir belediyelerinin taleplerini karşılar hale geldi.

Firma, geçen sürede uçak yangınlarına müdahale etmek üzere sınıfının en üstün kapasiteli itfaiye araçlarını geliştirdi.

Havaalanları, büyük sanayi tesisleri ve rafinerilerdeki yangınlar için de özel tasarımlar yapan şirket, iç pazar liderliğinin ardından ilk ihracatını 2002'de Dubai ve Pakistan'a yaptı. 

Türkiyenin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020de görücüye çıkacak

Halen 40 ülkeye itfaiye aracı ihraç eden, üretim çeşitliliği ve kapasitesiyle sektöründe dünyanın en büyük 4 üreticisi arasında gösterilen Volkan İtfaiye, 2,5 milyon avroluk devlet desteğiyle 60 metrelik kurtarma ve söndürme merdiveni geliştirdi.

Son olarak havaalanları için yerli şasiyle 8x8 çift motorlu itfaiye aracı geliştiren şirket, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya ve Arnavutluk'daki havaalanlarına satış yaptı. Firma, Hindistan, Malezya, Fas ve Tayland'daki havaalanları için ise satış görüşmelerine başladı.

Şirketin İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikasında bir yandan İstanbul Yeni Havaalanı için uçak söndürme araçları yetiştirilmeye çalışılırken diğer yandan tamamen yerli elektrikli itfaiye aracıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

Türkiyenin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020de görücüye çıkacak

Katma değeri 10'a katladı

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı Tecim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canların itfaiye aracı olmaması nedeniyle yitirilmemesi için girdiği sektörde ticari kaygılardan çok insanlara faydalı olma inancıyla çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 44 yıldır itfaiye aracı ürettiğini belirten Tecim, bugün gelinen noktada Türkiye'yi bu alanda dünya çapında bir noktaya ulaştırdığına inandığını dile getirdi.

Bu alanda bir dünya markası yarattıklarını, üretimde yerlilik oranını yüzde 60'a kadar çıkardıklarını bildiren Tecim, "Şu anda 100 bin liraya bir kamyon alıyoruz, üzerine koyduğumuz 60 metre merdiven ve söndürme sistemleriyle satış fiyatı 1 milyon lira oluyor. 900 bin avroluk değer katıyoruz. Bu pek çok sektörde yoktur." diye konuştu. 

Aselsan motorunu kullanacak

Devletin de projelerine inandığını ve kendilerine verdiği destekle bu alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirdiklerini anlatan Tecim, şöyle devam etti:

"Eskiden havaalanları için yaptığımız araçların sadece üst ekipmanlarını biz yapıyorduk. Şimdi şasiyi de biz yapar hale geldik. İthalat oranımızı yüzde 40'a düşürdük. 410 bin avroya aldığımız kabini olmayan kamyonu bugün kendimiz üreterek 250 bin avroya mal ediyoruz. Bu bize yetmiyor. Şimdi tamamı yerli elektrikli itfaiye aracı için çalışıyoruz. Avrupa'da emisyonu düşük araç tercihi var. Bu pazar için motoruyla, merdiveniyle, pompasıyla tamamı yerli, elektrikli bir itfaiye aracı geliştiriyoruz. Bu uzak bir hedef değil. 2020 yılında Almanya'daki sektör buluşması olan Interschutz Fuarı'nda bu elektrikli aracı sergileyeceğiz. Aselsan'ın ürettiği elektrikli motoru kullanacağız. Onlarla ön mutabakatımız var. Bu alanda dünyadaki rakiplerimiz de çalışıyor. Şu anda bir firma var onunla yarış halindeyiz." 

Geleceğin söndürme teknolojileri    

Şirketin gelecek yıllar için yeni nesil itfaiye araçlarına odaklandığını ifade eden Tecim, havadan söndürme araçları üzerine de çalıştıklarını söyledi.

Tecim, şunları kaydetti:

"Yangınlara artık karadan değil havadan müdahale etmemiz lazım. Ar-Ge merkezinin üzerinde çalıştığı projeyle 7-8 yıl içinde drone benzeri insansız hava araçlarıyla daha az su ve köpük kullanarak 100 metre yüksekteki yangınlara müdahale edebileceğiz. Çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. İlk prototipleri inşallah kısa sürede görebileceğiz. Bunu biraz daha geliştirip 80-90 metre yükseklikteki insanları bu araçlarla kurtarabileceğiz. Daha ilerisi için ise susuz söndürmeye odaklandık. Elektromanyetik dalga kılavuzlarını kullanarak yangını oksijensiz bırakmaya yönelik 10-15 yıl odaklı projelerimiz var. Ticaretle, parayla işim olmaz, ben gelecekle ilgili ne yapabilirim, buna bakarım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone XS Max mi Huawei P20 Pro mu?

Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!