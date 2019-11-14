Türkiye'de kimlik avı saldırılarında patlama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'de kimlik avı saldırılarında patlama
GeriTeknoloji Türkiye'de kimlik avı saldırılarında patlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
14.11.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Türkiye'de kimlik avı saldırılarında patlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de kimlik avı saldırılarında patlama

Kaspersky araştırmacıları, Türkiye'de kimlik avı saldırılarının sayısı yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 40 artış gösterdiğini belirledi.

Kaspersky açıklamasına göre, finansal kötü amaçlı yazılımlar para ve finansal verileri çalmanın yanı sıra tehdit aktörlerinin hem kullanıcıların hem de finans kuruluşlarının varlıklarına ve bilgisayar sistemlerine erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Finansla bağlantılı kötü amaçlı yazılımlara dair Kaspersky'nin elindeki veri kümeleri de finansal kapsamlı saldırılarla motive olan siber suçluların, özellikle de kurumsal çevreler söz konusu olduğunda, sürekli olarak gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bu tür kötü amaçlı yazılımların tipik saldırı yöntemleri spam e-postaları ve kimlik avı web siteleri oluyor. Diğer bir yöntem olarak meşru bir web sitesiymiş gibi görünmekle birlikte gerçekte, banka kartı ayrıntılarını, kişisel bilgileri ve benzeri diğer hassas verileri çalma amaçlı olarak tehdit aktörleri tarafından oluşturulan internet siteleri kullanılıyor.

Mobil kullanıcılar hedef alınıyor

Kaspersky araştırmacıları, Türkiye'de yılın ilk üç çeyreğinde kimlik avı saldırıları sayısının 3 milyonu aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış gösterdiğini tespit etti. 

Kimlik avı saldırılarını ifade eden rakamlar yükselişteyken Türkiye'de finansal kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen kullanıcıların oranında ise düşüş gözlemlendi. Yılın ilk çeyreğiyle üçüncü çeyreği kıyaslandığında bu tehditle karşılaşan kullanıcıların oranında yüzde 34'lük bir düşüş yaşandı. 

Daha elverişli bir ortam sunması sayesinde mobil platformlar siber suçlular için tercih sebebi olduğundan, finansal tehditlerin kurbanı sıklıkla mobil kullanıcılar oluyor.

Yılın başlarında finansal kötü amaçlı yazılımlarda ilk 10'da yer alan Android bankacılık trojanı Asacub eylemlerinin, son aylarda hız kestiği dikkati çekiyor. Kaspersky'nin ölçümlerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'de 2019'un ilk üç çeyreğinde mobil finansal saldırıların sayısının yüzde 29 azaldığı da görülüyor.

"Kimlik avı saldırıları önemli günlerde artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, kimlik avı saldırılarında büyük çaptaki sıçramaları, insanların tedbirli olma eğilimlerinin normalden düşük olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirterek, "Hediye, sürpriz ya da önemli haberler beklenilen bayram dönemlerinde veya benzeri önemli günlerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemlerin siber suçluların, bankalar ve müşteriler fark edip de harekete geçemeden, zarar veren eylemlerini uygulamaya koymaları için uygun zemini oluşturduğunu aktaran Yamout, "Özellikle de yaklaşan Black Friday dönemi gibi zamanlarda, çevrim içi olarak gerçekleştirdikleri bankacılık ve finansla ilgili tüm eylemlerinde herkesi ekstra dikkatli ve ihtiyatlı olması için uyarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky, finansal kötü amaçlı yazılımlardan korumak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"İster akıllı telefonlar ister yazılım güncellemesi olsun, güvenlik güncellemelerini yayınlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede yükleyin. Bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirip yüklemeyin. Mobil cihazlarınızın ayarlar bölümünden bu seçeneği kapalı konuma getirin. Güvenmediğiniz göndericilerden gelen şüpheli link ve ekli dosyalara tıklamayın. Harekete geçmeden önce böyle bir e-posta ya da mesaj bekliyor muydunuz diye düşünün. URL'leri, e-posta ve mesaj içeriğini iki kere kontrol edin; meşru olduklarından emin olun. Şüpheleriniz varsa, danışın. İlginç bir e-posta ya da teklif gelirse, doğruluğunu orijinal web sitesine girip kontrol etmekten çekinmeyin."

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle