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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Türkiye'de depremleri sıcağı sıcağına haber veren uygulama

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Türkiye'de depremleri sıcağı sıcağına haber veren uygulama

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun her fırsatta altı çiziliyor. Türkiye’deki depremleri izleyen ve gerek deprem izleme gerekse de erken uyarı ve güçlendirme konusunda birçok proje gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Deprem Bilgi Sistemi adı ile tüm Android telefon ve tabletler, iPhone ve iPad’lere yüklenebilen bu uygulamanın amacı, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, Türkiye’nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı sağlamak. Aynı zamanda kullanıcıların bulundukları konumda meydana gelmiş olan tarihi depremleri de harita üzerinde görüntülemesine imkân vermek. 

Türkiyede depremleri sıcağı sıcağına haber veren uygulama

Depremler ve sosyal sorumluluk

Uygulama aynı zamanda bir deprem olduğunda bunu hisseden ve uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kurmuş olan kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletme imkânı sunuyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti mümkün oluyor. 

Türkiyede depremleri sıcağı sıcağına haber veren uygulama

Veri toplama işlemine son kullanıcıları da dâhil eden ve bu sayede bilimsel çalışmalara çok katkıda bulunacak olan bu uygulamayı kurmanızı öneriyoruz. Uygulama şu anda tüm Android ve IOS işletim sistemi kullanan cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulamayı aşağıdaki linkleri kullanarak yükleyebilirsiniz.

iOS cihazlara uygulamayı indirmek için tıklayın.

Android cihazlara uygulamayı indirmek için tıklayın.

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