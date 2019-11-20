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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
20.11.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Türkiye’de alanında ilk ve tek

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Türkiye’de alanında ilk ve tek

Savunma Sanayisinde uzmanlaşacak olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Sanayisi alanında faaliyet gösteren yerli ve milli kurumlarla iş birliği yaparak geleceğin bu alandaki bilim adamlarını yetiştirecek.

Sivas’ta 2018 yılında kurulan ve yapılanmasını sürdüren Sivas Bilim ve Teknoloji üniversitesinde geleceğin milli savunma teknolojileri geliştirilerek bu alanda hizmet edecek yerli bilim adamları yetiştirilecek. TÜBİTAK Uzay, TAİ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Türk Havacılık Uzay Sanayi ile iş birliği içerisinde faaliyet gösterecek üniversite, bu kurumların beklentileri doğrultusunda eğitim verip bu kurumlar için istihdam hazırlayacak. Mezunlarının iş bulma problemi yaşamayacağı üniversite, ilk öğrencilerini 2020 yılı Şubat ayında Yüksel Lisans alanında alacak. Türkiye’nin en nitelikli akademisyenlerini bünyesinde toplamayı hedefleyen üniversite, en alt biriminden en üst birime kadar üniversitelerinde görev alacak akademisyenlerine en az 2 bin TL fazladan maaş farkı ödemeyi vaat ediyor.

Savunma sanayisi alanında ihtisaslaşacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitelerinin savunma sanayisi alanında ihtisaslaşacağını belirterek, “Geleceğin milli savunma teknolojileri alanında ülkemizde son yıllarda büyük gelişmeler ve atılımlar oldu. Milli silahlarımızı artık kullanabiliyoruz. İHA’larımızı, SİHA’larımızı kullanabiliyoruz. Biz de yeni kurulan bir üniversite olarak bu alanda uzmanlaşmayı sonrada savunma sanayi alanında uzman ihtisas üniversite olmasını hedefliyoruz. Bunun içinde ülkemizdeki en önemli savunma sanayi şirketleri olan, TÜBİTAK araştırma geliştirme, TÜBİTAK uzay, TAİ, ASELSAN, ROKETSAN gibi kuruluşlar ile temasa geçtik. Eğitim sistemimizi bu kuruluşlar ile birlikte oluşturmak istiyoruz. Yüksek lisans da ve doktora da yapılacak tez çalışmaları, bu savunma kuruluşlarının problemlerini içeren tez konularını içersin istiyoruz. Böylece hem bizim yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz hem araştırma görevlerimiz hem de öğretim üyesi arkadaşlarımız bu alan da direkt sektörde iç içe çalışarak onların problemlerin çözümünde birlikte işbirliği yapacak. Projeler geliştirip bu projeleri sonuçlandıracak. Hedefe uygun bir şekilde hem yetişmiş olacaklar hem de üniversitemizin bu alanda İhtisas üniversitesi olduğunu gösterir çalışmalar gerçekleştirmiş olacak” dedi.

Akademisyenlere fazladan ücret ödenecek

Üniversitelerinde görev alacak olan tüm akademisyenlere en düşüğü 2 bin olmak üzere ek ücretler ödeneceğini söyleyen Rektör Kul, “Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Geliştirme Vakfı tarafından fonlanacak bir protokol imzaladık. Aynı zamanda Sivas Hizmet Vakfı da bu protokolün içerisinde. Valimizin desteği ile birlikte bu şekilde bizi tercih eden araştırma görevlileri de dahil olmak üzere bütün akademisyenlere en az 2 bin lira olmak üzere 5 yıl süreyle her ay maaşlarına artı teşvik verilecektir. Bu sayede de tekli hedefimiz nitelikli akademisyenlerin gelmesini sağlamaktır. Biraz önce bahsettiğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmalar bir an önce başlamak bu akademisyenlerimiz de birlikte hedeflerimize ulaşmaktır” dedi.

Şubat ayında ilk öğrencilerini alacak

Kul, Şubat ayında ilk öğrencilerini alacaklarını sözlerine ekleyerek şunları söyledi:
“Kuruluş aşamasında şuana kadar 40 kadar idari personele sahip olduk. Üniversitemizde bu yıl sonuna kadar 35 ya da 40 civarında da akademik personel başlamış olacak. Bunlarla birlikte inşallah şubat ayında da yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamayı hedefliyoruz. 2020 Şubat'ta ilk yüksek lisans doktora programı ile eğitime başlayacağız.”

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