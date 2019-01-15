Türkiye Zeka Vakfı'ndan 30 bin TL ödüllü yarışma
İnsanlarımızın düşünme ve problem çözme becerilerini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2019”, 14 Ocak Pazartesi günü başlıyor, 30 bin TL ödül dağıtıyor.
Türkiye İş Bankası ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğuyla gerçekleştirilen; Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen OYUN 2019’a yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olan herkes katılabiliyor.
“Oyun 2019” Türkiye 24. Zeka Oyunları Yarışması Eleme Sınavı 14 Ocak -26 Şubat 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. 22 Mart-25 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yarı Final Sınavı'ndan sonra 21 Nisan 2019 günü Ankara’da yapılacak Final Sınavı ve Ödül Töreni ile son bulacak.
Oyun 2019; Eleme, Yarı Final ve Final sınavları 4’ü ortak olmak üzere toplam 10 sorudan oluşuyor. Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zekâ sorularının yer aldığı yarışmanın soruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. Halıcı ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da zorlayıcı ve yaratıcı zekâ soruları ve oyunlarıyla tanınıyor. Yarışmanın soru kontrol ve itiraz kurulları yurt içinde ve yurt dışında bu alanda üstün başarılar göstermiş olan isimlerden oluşuyor.
OYUN 2017’de 29.584 kayıt alan yarışma, OYUN 2018’de her ilin katılımıyla toplamda 38.131 kayıt ile rekora ulaştı.
Her kategoride ilk 3 yarışmacının ödüllendirildiği Türkiye 24. Zeka Oyunları Yarışması’nda toplam ödül 30.000 TL.
Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3.000, ikincisine 2.000, üçüncüsüne 1.000’er TL ödül verilecek. Ayrıca; Final Sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi, Yarı Final Sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi (elektronik) Eleme Sınavına katılanlara Katılım Belgesi (elektronik) verilecek.
Ön eleme sınavı ve kayıtlar 14 Ocak 2019 Pazartesi günü TZV internet sitesi (www.tzv.org.tr) üzerinden online olarak başlayacak ve 26 Şubat’a kadar devam edecek.
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