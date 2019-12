Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada

Fotoğraf: iStock

Deloitte tarafından 7 yıldır yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 6 kıtada 28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Aslantaş, bu araştırmanın mobil teknolojilerin hayatımızdaki yerine ve etkilerine dair geniş bir perspektif sunduğunu kaydetti.

Aslantaş, "Güncel durumu analiz ederken geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörüleri de paylaşıyoruz. Bu anlamda sadece iş dünyasına değil, kültürel ve sosyal incelemeler yapan uzmanlara da bir veri kaynağı oluyor." dedi.



Sosyal medya kullanımında Türkiye lider

Aslantaş, Türk kullanıcıların sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok sevdiğini ve kullandığını belirterek, Türkiye'nin sosyal medya kullanımında ilk sırada yer aldığını söyledi.



Aslantaş, "Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış göstermiş. Bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Twitter ve Instagram kullanımında Türkiye birinci sırada." bilgilerini verdi.



Cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde kadınlar ve erkeklerin kullanım sıklığının farklılaştığı bazı uygulamalar bulunduğunu aktaran Aslantaş, "Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları." dedi.



Her gün telefonda oyun oynuyoruz



Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 55’inin oyun oynamak için cep telefonunu tercih ettiğini anlatan Aslantaş, bu oranla Türkiye’deki kullanıcıların anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Aslantaş şunları kaydetti: "Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenlerin yaş grupları incelendiğinde ise en yüksek oranın yüzde 61 ile 35-44 yaş grubunda olduğu görülüyor. Kullanıcıların oyun oynama sıklığı incelendiğinde her 2 akıllı telefon sahibinden 1’i her gün telefonda oyun oynuyor. Türkiye, bu oyun oynama sıklığı oranıyla da anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye’de kullanıcılar, oyunları belirgin bir oranla (yüzde 67) evde dinlenirken rahatlama amacıyla oynuyor. En çok oynanan oyun türünün yüzde 40 oranla gündelik/puzzle tarzı oyunlar olduğu görülüyor. Kullanıcılar oyun oynarken yüzde 78 gibi açık bir farkla tek oyunculu oyunları tercih ediyor."



Market alışverişleri akıllı telefonlarla yapılıyor



Aslantaş, araştırmaya göre market alışverişlerinin dijital ortama taşındığını belirterek, kullanıcıların yüzde 31’inin ayda en az 1 kere market ve temel ihtiyaç alışverişlerini cep telefonlarından yaptığını aktardı.



Kullanıcıların yüzde 68’inin şimdiye kadar en az 1 defa market ve yemek dağıtımı hizmetlerini kullandığını belirten Aslantaş, "Taksi hizmetlerini sağlayan uygulamalar kullanıcıların yüzde 42’si, kurye hizmetleri ise kullanıcıların yüzde 33’ü tarafından en az 1 defa kullanılarak tecrübe edildi." ifadelerini kullandı.



Artık daha seyrek telefon değiştiriyoruz



Metin Aslantaş, Türkiye'de telefon değiştirme sıklığının dövizdeki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle 2017 yılına kıyasla azaldığını belirterek, "Baktığımız zaman 2017 yılında, son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı bu yıl yüzde 64’ten yüzde 58’e düştü. Türkiye özelinde telefon değiştirme sıklığının azalmasında bazı ilave faktörlerin öne çıktığı düşünülüyor. 2017 yılından sonra döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal telefonlar üzerinde fiyat baskısı oluşturması tüketicilerin yeni telefon alma isteğini azalttı." bilgilerini verdi.



Telefon bağımlılığı mental ve fiziksel problem yaratıyor



Aslantaş, Türkiye’deki telefon kullanıcılarının bağımlılıktan dolayı Avrupalılara göre daha fazla mental ve fiziksel sorun yaşadığını belirterek, "Türkiye'de kullanıcıların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken, bu oran Avrupa’da yüzde 21. Kullanıcıların yüzde 32’si çok fazla telefon kullanımı yüzünden, aile veya arkadaşlarıyla bir arada olduklarında yüz yüze iletişim kuramadıklarını ifade ediyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 26’sı çok fazla telefon kullanımından dolayı fiziksel problemlerle karşılaştığını belirtirken bu oran Avrupalı kullanıcılar arasında yüzde 7." değerlendirmesinde bulundu.