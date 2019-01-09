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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.01.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Türkiye TABİP'le bilim diplomasisinde çığır açacak

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Türkiye TABİP'le bilim diplomasisinde çığır açacak

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi ile bilim diplomasisi alanında dev adım atmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2019 itibarıyla 45 ülkede 56 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktasıyla geniş bir ağa ulaşan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başarıyla gerçekleştirdiği kültür diplomasisi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin yanına "bilim diplomasisini" de eklemek amacıyla Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ni (TABİP) hayata geçiriyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin akademik ve bilimsel etkileşim stratejilerini oluşturarak yönlendirmeyi öngören TABİP, hem Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelini dünyaya tanıtmayı, hem de Türkiye'nin bilim, teknoloji ve üretim temelli dönüşüm sürecine destek olmayı amaçlıyor.

TABİP çerçevesinde yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin uluslararası seviyedeki akademik ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi, "know-how" transferi sağlanması, nitelikli insan kaynağının ve katma değeri yüksek üretimin artırılması hedefleniyor.

TABİP ile Türkiye'deki bilimsel gelişme ve çalışmaların dünyaya duyurularak ülkenin küresel platformdaki algısına pozitif yönde katkı sağlanması ve kalkınma hedeflerine yaklaşılması hedefleniyor.

TABİP portal üyelerine bilim dünyasının kapılarını açıyor

TABİP'in küresel ağı olarak bilinen Portal, projenin en dikkati çeken özelliklerinden biri olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye'deki eğitim imkanlarına, araştırma desteklerine, burslara, akademik ve bilimsel alandaki çalışmalara ulaşılmasına imkan veren Portal, uluslararası araştırmacılara ve öğrencilere Türkiye’deki akademik ve bilimsel imkanları yakından takip etmeleri için fırsat tanıyor.

Bunun yanı sıra Portal ile Türkiye'nin akademik, bilimsel ve teknolojik alanda sahip olduğu imkan ve kapasitesi dünyaya tanıtılıyor.

Portal, aynı şekilde uluslararası alandaki güncel akademik ve bilimsel çalışmaları, etkinlikleri, duyuruları ve projeleri de Türk kullanıcıların bilgisine ve hizmetine sunuyor. Portal’ın bu özelliği sayesinde, Türkiye'de bir bilimsel etkinlik düzenleyen üye, uluslararası alanda katılımcı ve destek çağrısında bulunabiliyor, projelerini yayımlayabiliyor ya da çalışma grupları oluşturabiliyor.

Kullanıcılar, İngilizce ve Türkçe hizmet veren Portal'a ve web ara yüzüne www.tabip.global adresinden ya da mobil uygulamalarından ulaşabiliyor.

Portal'a giriş yapan kullanıcı ilk olarak akademisyen, öğrenci, partner kuruluş ya da yükseköğretim kurumu seçenekleri arasından kullanıcı grubunu belirliyor. Bunun ardından çalışma alanları ve ilgilendiği ülkeleri seçerek kendine özel içerikler bulunan Portal'a erişim sağlıyor.

Türkiye'de yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaları arşivleme görevi de üstlenen Portal, aynı zamanda Türkiye'nin akademik ve bilimsel hafızası olmaya aday görünüyor.

Her kesimden insan yararlanabiliyor

TABİP sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap eden bir Portal olarak sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerine hitap ediyor.

Bu anlamda, özellikle Ar-Ge çalışmaları yapan yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerinin TABİP aracılığıyla bilim ve bilgi temelli bütün projelerine ilişkin iş ortaklıklarını paylaşılabilecekleri, dünyanın dört bir yanında yürütülen projeleri görüntüleyerek bu projelere ortak olabilecekleri, Türkiye’de ve dünyada çalışılan veya üzerinde çalışılmak istenen bir konuda küresel çapta akademik, teknolojik ve ekonomik destek arama imkanı sunuluyor.

Ayrıca proje üyelerine çeşitli destekler sunuyor. Yunus Emre Enstitüsünün küresel ağı TABİP ile reel sektör ile tüm yerli ve milli kuruluşların istifadesine sunuluyor.

Önemli kurumlarla iş birliği

TABİP, hedeflerine ulaşmak için önemli iş birliği anlaşmalarına imza atarak çalışmalar yürüttükleri kurum ve kuruluşların veri tabanlarından, tecrübelerinden ve sağlayacağı fırsatlardan faydalanmayı ve onlara fayda sağlamayı hedefliyor.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, halihazırda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile iş birliği anlaşmaları bulunduğunu, ulusal ve uluslararası alanda iş birliklerine her geçen gün yenisini katarak büyümeyi hedeflediklerini, iş birliği yapılan kurumlarla karşılıklı fayda esasını ön planda tuttuklarını belirtti.

Bu çerçevede, mevcut iş birlikleri kapsamında TABİP, bir yandan TÜBİTAK'la yaptığı veri paylaşım protokolü ile daha sağlam bir bilgi altyapısı oluştururken, bir yandan da Yunus Emre Enstitüsü Malezya ofisinin kapılarını TUSAŞ'a açıyor.

Milli vizyonuyla dikkati çekiyor

Akademik, bilimsel ve teknolojik alanda çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşları güvenli, etkili ve pratik bir şekilde bir araya getirmeyi hedefleyen TABİP'in özellikle milli hedeflere ve öncelikli alanlara verdiği önem dikkat çekiyor.

Türkiye'nin katma değerli projelerle kalkınmasını ve nitelikli insan kaynağını artırmasını ana hedef belirleyen TABİP, milli kuruluşlar, bilim adamları, akademisyenler ve üreticilerin Portal üzerinden dünya çapında irtibat kurmalarına ve muhataplarıyla iş birliği yapmalarına imkan sağlayarak Türkiye'nin nitelikli insan gücüyle beslenen üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki uluslararası bilgi birikimi ve fikri mülkiyet haklarının projeler üzerinden Türkiye'ye aktarılmasının da önünü açan TABİP, böylelikle ülkeye gelen nitelikli insan kaynağını da artırmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin bilim diplomasisinde küresel aktör olması hedefleniyor

Bilimsel ağı Portal ile bilim dünyasının kapılarını güvenli ve etkin şekilde kullanıcılarına açan TABİP'in, Türkiye'nin akademik ve bilimsel alanda daha da ileriye gitmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

TABİP, Yunus Emre Enstitüsünün sahip olduğu geniş küresel ağ ve imkanlar vasıtasıyla Türkiye'yi bilim diplomasisi alanında etkin aktör kılmaya aday görünüyor.

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