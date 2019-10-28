Türkiye sanal ve artırılmış gerçeklikte insan kaynağı yetiştirmeye başladı

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri eğitimi vermek üzere Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı, Türkiye'de genişletilmiş gerçeklik konusunda uzman insan kaynağı yetiştirirken, sanal gerçeklik ekosisteminin yarınları için de hazırlık yapıyor.

Etkileşim ve kullanıcı deneyimi tasarımı alanında uzman olan Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı Eş Direktörü Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin öncelikli olarak eğitim sektörüne büyük devrimler getireceğini, bu teknolojilerin sağlık, endüstri ve eğlence alanlarında da yakın zamanda hissedilir paya sahip olacağını söyledi.

Türkiye'de VR ve AR konusunda yetkin isimlerin yetişmesi için önemli bir çaba içinde olduklarını belirten Yantaç, eğitim programları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"8 ay boyunca çeşitli disiplinlerden gelen bireylere sanal ve artırılmış gerçeklik teknikleri, hikaye anlatımı ve içerik geliştirme konularını öğretmiş olduk. Açtığımız programa bir ay içinde 500 kadar kişi başvurdu, 80 kişi seçtik. 4 ay teorik eğitim alan katılımcılar, daha sonra da 4 ay disiplinler arası gruplar halinde sağladığımız mentorlar eşliğinde proje geliştirme sürecine katıldı. Buradan mezun olacak kişiler, bu alanda farkındalık ve beceri sahibi, yaratıcı endüstriler alanında bu içerikleri üretecek insanlar olacaktır. Bu süreç, bir yandan da uzun süreli bir stratejik planın ilk adımı... Başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu genişletmek, yeni programlar açmak üzere çalışmalar yapıyoruz."

"Karma Lab'ın en temel farklılığı, bilimsel çalışmaların öncelikli olması"

Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren hem farklı üniversite laboratuvarları hem de dijital ajanslar bulunduğunu ifade ederek, "Fakat Koç Üniversitesi'nin Türkiye'de öncü konumda olan bir araştırma üniversitesi olması, sosyal bilimler, mühendislik, tıp fakültesi gibi çok kuvvetli birimlerin olduğu bir akademik ortamın içinde yer alması, bu alanlardaki akademisyenler ve laboratuvarla disiplinler arası çalışmalar yapma imkanı, hem akademik hem de inovasyon alanında öncü çalışmalar yapma imkanı sağlıyor. Karma Lab'ın en temel farklılığı, bilimsel çalışmaların öncelikli olması." şeklinde konuştu.

"İnteraktif ortamlarda ihtiyaç duyduğumuz bilgilerle etkileşiyor olacağız"

Telif Hakları, lisanslama ve dağıtım konularında uzman olan Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı Eş Direktörü İvon Bensason da Karma Gerçeklik Laboratuvarı olarak İSTKA'dan "çok kıymetli" bir destek aldıklarını ifade ederek, laboratuvarda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri için içerikler geliştirdiklerini anlattı.

Farklı bilim ve dijital sanat disiplinlerinden gelen insan kaynağını bir araya getirdiklerini belirten Bensason, "Karma bir ekibi bir araya getiriyoruz. Burada yazılımcılar, modellemeciler, hikaye anlatıcıları birlikte, interdisipliner ekipler halinde çalışıyorlar. Onlara önce teorik temel bir eğitim veriyoruz. Sonra proje üretmeleri için ekipler halinde bir araya getiriyoruz. İSTKA sayesinde güzel bir altyapımız da oluştu." diye konuştu.

Geleceğin en yaygın teknolojilerinden olması beklenen VR ve AR alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmekten gurur duyduklarını ifade eden Bensason, şunları kaydetti:

"Facebook, Google ve bütün dev teknoloji şirketleri, bu alana yatırım yapıyor. Önümüzdeki 5-10 yıl arasında artık çağımızın yeni arayüzü olacağını öngörüyorlar. Ona göre de bu yatırımları yapıyorlar. Artık sadece bir mobil telefonda değil de, akıllı gözlüklerde, projeksiyonlarla, doğal arayüzler üzerinden, interaktif ortamlarda ihtiyaç duyduğumuz bilgilerle etkileşiyor olacağız."