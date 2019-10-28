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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Türkiye sanal ve artırılmış gerçeklikte insan kaynağı yetiştirmeye başladı

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Türkiye sanal ve artırılmış gerçeklikte insan kaynağı yetiştirmeye başladı

Koç Üniversitesi'nde kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı'nda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ve insan kaynağı için hazırlık yapılıyor.

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri eğitimi vermek üzere Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Karma Gerçeklik Laboratuvarı, Türkiye'de genişletilmiş gerçeklik konusunda uzman insan kaynağı yetiştirirken, sanal gerçeklik ekosisteminin yarınları için de hazırlık yapıyor.

Etkileşim ve kullanıcı deneyimi tasarımı alanında uzman olan Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı Eş Direktörü Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin öncelikli olarak eğitim sektörüne büyük devrimler getireceğini, bu teknolojilerin sağlık, endüstri ve eğlence alanlarında da yakın zamanda hissedilir paya sahip olacağını söyledi.

Türkiye'de VR ve AR konusunda yetkin isimlerin yetişmesi için önemli bir çaba içinde olduklarını belirten Yantaç, eğitim programları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"8 ay boyunca çeşitli disiplinlerden gelen bireylere sanal ve artırılmış gerçeklik teknikleri, hikaye anlatımı ve içerik geliştirme konularını öğretmiş olduk. Açtığımız programa bir ay içinde 500 kadar kişi başvurdu, 80 kişi seçtik. 4 ay teorik eğitim alan katılımcılar, daha sonra da 4 ay disiplinler arası gruplar halinde sağladığımız mentorlar eşliğinde proje geliştirme sürecine katıldı. Buradan mezun olacak kişiler, bu alanda farkındalık ve beceri sahibi, yaratıcı endüstriler alanında bu içerikleri üretecek insanlar olacaktır. Bu süreç, bir yandan da uzun süreli bir stratejik planın ilk adımı... Başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu genişletmek, yeni programlar açmak üzere çalışmalar yapıyoruz." 

"Karma Lab'ın en temel farklılığı, bilimsel çalışmaların öncelikli olması"

Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren hem farklı üniversite laboratuvarları hem de dijital ajanslar bulunduğunu ifade ederek, "Fakat Koç Üniversitesi'nin Türkiye'de öncü konumda olan bir araştırma üniversitesi olması, sosyal bilimler, mühendislik, tıp fakültesi gibi çok kuvvetli birimlerin olduğu bir akademik ortamın içinde yer alması, bu alanlardaki akademisyenler ve laboratuvarla disiplinler arası çalışmalar yapma imkanı, hem akademik hem de inovasyon alanında öncü çalışmalar yapma imkanı sağlıyor. Karma Lab'ın en temel farklılığı, bilimsel çalışmaların öncelikli olması." şeklinde konuştu. 

"İnteraktif ortamlarda ihtiyaç duyduğumuz bilgilerle etkileşiyor olacağız"

Telif Hakları, lisanslama ve dağıtım konularında uzman olan Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı Eş Direktörü İvon Bensason da Karma Gerçeklik Laboratuvarı olarak İSTKA'dan "çok kıymetli" bir destek aldıklarını ifade ederek, laboratuvarda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri için içerikler geliştirdiklerini anlattı.

Farklı bilim ve dijital sanat disiplinlerinden gelen insan kaynağını bir araya getirdiklerini belirten Bensason, "Karma bir ekibi bir araya getiriyoruz. Burada yazılımcılar, modellemeciler, hikaye anlatıcıları birlikte, interdisipliner ekipler halinde çalışıyorlar. Onlara önce teorik temel bir eğitim veriyoruz. Sonra proje üretmeleri için ekipler halinde bir araya getiriyoruz. İSTKA sayesinde güzel bir altyapımız da oluştu." diye konuştu.

Geleceğin en yaygın teknolojilerinden olması beklenen VR ve AR alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmekten gurur duyduklarını ifade eden Bensason, şunları kaydetti:

"Facebook, Google ve bütün dev teknoloji şirketleri, bu alana yatırım yapıyor. Önümüzdeki 5-10 yıl arasında artık çağımızın yeni arayüzü olacağını öngörüyorlar. Ona göre de bu yatırımları yapıyorlar. Artık sadece bir mobil telefonda değil de, akıllı gözlüklerde, projeksiyonlarla, doğal arayüzler üzerinden, interaktif ortamlarda ihtiyaç duyduğumuz bilgilerle etkileşiyor olacağız."

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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