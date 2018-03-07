Turkcell ortaklığı Lifecell 4G ihalesi sonucu açıklaması

Turkcell'in bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik Lifecell'in, 2600 MHz için gerçekleşen 4G Lisans İhalesi'nin 15 MHz frekans bandına 795 milyon grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandığı bildirildi.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik Lifecell'in başvuruda bulunduğu ve 31 Ocak'ta 2600 MHz için gerçekleşen '4G Lisans İhalesi'nin 1800 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir. 2600 MHz ihalesinde 15 MHz frekans bandına sahip olan Lifecell bu ihalede, Lot 1'de yer alan 15 MHz frekans bandına 795 milyon grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yükümlülüğün grivna cinsinden olup, bugün tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD doları/grivna kuru olan 26,48 ile hesaplandığında 30 milyon dolara karşılık geldiği, dönüştürme ücreti dahil toplam tutarın ise 30,8 milyon ABD dolar olduğu kaydedildi.